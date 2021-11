Wrap du marché : les crypto-monnaies glissent alors que les acheteurs restent sur la touche

Les crypto-monnaies ont continué de baisser, les acheteurs semblant réaliser des bénéfices. Certains analystes sont désormais prudents quant à l’orientation des prix à court terme du bitcoin étant donné la récente perte de dynamique haussière.

Le bitcoin a baissé vers un creux de trois semaines jeudi autour de 56 000 $ avant de se stabiliser à près de 58 000 $. Le BTC a baissé d’environ 11% au cours de la semaine dernière, contre une baisse de 14% de l’éther au cours de la même période.

« L’élan à la baisse n’est pas un bon signe ; attention à l’approche prudente des taureaux, qui ne sont pas pressés d’acheter et attendent des précisions [entry] signaux », a écrit Alex Kuptsikevich, analyste chez FxPro, dans un e-mail à CoinDesk.

Derniers prix

Bitcoin (BTC) : 58 251 $, -3,63% Ether (ETH) : 4 084 $, -4,13 % S&P 500 : 4 704 $, +0,34 % Or : 1 860 $, -0,36 % Rendement du Trésor à 10 ans clôturé à 1,58 %

D’autres analystes ont souligné les développements réglementaires comme une raison possible du retrait de la cryptographie.

« Les responsables de la banque centrale affirment que l’évolution des tendances et des développements du côté réglementaire et monétaire pourrait également mettre un terme aux gains des actifs numériques », a écrit Freddie Evans, commerçant chez le courtier d’actifs numériques basé au Royaume-Uni GlobalBlock, dans un e-mail à CoinDesk.

Jeudi, les législateurs américains ont présenté un projet de loi visant à modifier les dispositions relatives à la cryptographie du projet de loi bipartite sur les infrastructures signé plus tôt cette semaine, a rapporté Nikhilesh De de CoinDesk. Les modifications proposées pourraient clarifier certaines règles fiscales pour les sociétés liées à la cryptographie.

Volume d’échange de bitcoins en sourdine

Le volume des échanges de Bitcoin a diminué au cours des derniers jours sur les principales bourses. Un volume plus faible est typique lorsque BTC se négocie dans une fourchette étroite, entre 57 000 $ et 65 000 $ au cours de la semaine dernière.

Néanmoins, la moyenne mobile sur sept jours du volume des échanges de BTC au comptant est légèrement plus élevée, ce qui suggère que l’activité de négociation pourrait éventuellement amorcer une tendance à la hausse.

« Au cours de la course haussière de cet automne, nous n’avons pas vu les mêmes pics de volumes au comptant que lors de la cassure haussière du printemps », a écrit Arcane Research dans un rapport plus tôt cette semaine.

Prise en charge des tests d’éther

Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière, teste un support initial de près de 4 000 $. Semblable à BTC, la dynamique haussière s’est ralentie au cours de la semaine dernière après que les acheteurs n’ont pas réussi à maintenir un prix record d’environ 4 800 $.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier n’est pas encore survendu, bien qu’une nouvelle baisse de l’ETH semble être limitée à 3 600 $.

Cliquez ici pour une analyse technique sur Bitcoin.

Bilan des Altcoins

Rallye des jetons de jeu : SAND, la crypto-monnaie native de la plate-forme métaverse The Sandbox, a augmenté de 85% depuis mardi pour atteindre un nouveau record au-dessus de 4,20 $. Plus tôt cette semaine, la plate-forme a annoncé son événement métavers très attendu à jouer pour gagner. D’autres jetons de jeu, dont DVI et YGG, se sont également ralliés, a rapporté Omkar Godbole de CoinDesk.Maple Finance lance le premier prêt syndiqué DeFi : Maple, qui se spécialise dans les pools de liquidités constitués d’institutions, a lancé son premier prêt syndiqué pour Alameda Research, la société de négoce affiliée à la bourse mondiale de crypto-monnaie FTX. Il y a quelques années, les prêts syndiqués impliquant une piste papier lourde et de nombreux intermédiaires ont été présentés comme une utilisation prometteuse pour les chaînes autorisées, a rapporté Ian Allison de CoinDesk.Cypher lève 2,1 millions de dollars pour le marché à terme traditionnel sur Solana : Le dernier marché des produits dérivés de Solana parie que les contrats à terme « expiratoires » (alias les contrats à terme traditionnels) peuvent avoir un impact sur la finance décentralisée (DeFi) où le « perpétuel » règne en maître, a rapporté Danny Nelson de CoinDesk.

Nouvelles pertinentes

Digital Currency Group lève 600 millions de dollars dans une nouvelle facilité de créditTIME Magazine pour maintenir l’ETH au bilan dans le cadre de l’accord Galaxy Digital Metaverse.

Autres marchés

La plupart des actifs numériques du CoinDesk 20 ont terminé la journée en baisse.

Gagnants notables à 21h00 UTC (16h00 HE) :

Algorand (ALGO) : +18,11%

Perdants notables :

Litecoin (LTC) : -8,72 % Chainlink (LINK) : -7,16 % Polygone (MATIC) : -6,90 %