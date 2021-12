Wrap du marché : les crypto-monnaies se stabilisent alors que certains commerçants achètent la baisse

Bitcoin était à peu près stable au cours des dernières 24 heures alors que les acheteurs tentaient de continuer à inverser certaines des pertes du week-end dernier. Certains commerçants à court terme achètent sur les creux, tandis que d’autres restent prudents quant aux prix de la cryptographie au cours du mois prochain.

« En dépit de la vente massive, les marchés de volatilité restent relativement calmes. Le pic instinctif de la volatilité implicite BTC et ETH s’est estompé très rapidement et la structure des termes de volatilité est revenue à une pente ascendante, n’indiquant aucune peur ou panique accrue à court terme », a écrit la société de trading crypto QCP Capital dans une annonce Telegram.

En outre, Three Arrows Capital, un fonds spéculatif basé à Singapour, a acheté plus de 90 000 ETH d’une valeur d’environ 400 millions de dollars au cours du week-end, selon les données du portefeuille affichées sur Etherscan. Cette décision intervient quelques semaines à peine après que le co-fondateur Su Zhu a « abandonné » Ethereum en raison de ses frais prohibitifs pour les nouveaux utilisateurs, a rapporté Lyllah Ledesma de CoinDesk.

Derniers prix

Bitcoin (BTC) : 50 835 $, + 0,81 % Ether (ETH) : 4 422 $, + 3,21 % S&P 500 : 4 701 $, + 0,32 % Or : 1 785 $, + 0,07 % Rendement du Trésor à 10 ans clôturé à 1,52 %

D’un point de vue technique, la vente récente reflète une « perte d’élan à moyen terme qui sert d’impulsion pour réduire l’exposition au bitcoin et aux crypto-monnaies de manière générale », a écrit Katie Stockton, associée directrice de Fairlead Strategies, une société de recherche technique. un rapport cette semaine.

Néanmoins, la surperformance récente de l’éther est inhabituelle sur un marché où les traders se méfient des actifs plus risqués, a noté Stockton. « La tendance haussière à long terme de l’ETH n’a pas été affectée par son recul – la dynamique à long terme est toujours à la hausse », a-t-elle écrit.

Sur le plan réglementaire, le comité des services financiers de la Chambre des États-Unis a interrogé six dirigeants de cryptographie sur le commerce et les pièces stables lors d’une audition mercredi. Les discussions ont porté sur les cadres de sécurité, la nature anonyme des transactions cryptographiques et la manière dont le Congrès peut incorporer les actifs numériques dans les normes réglementaires existantes. Lisez la couverture en direct de CoinDesk ici.

Bitcoin en mode peur

L’indice Bitcoin Fear & Greed est tombé à son plus bas niveau depuis fin juillet lors de la liquidation du week-end. Certains analystes considèrent l’indice comme un signal à contre-courant, suggérant que les acheteurs pourraient revenir acheter du BTC en cas de baisse des prix. Les lectures précédentes de « peur extrême » ont précédé des hausses de prix similaires à ce qui s’est produit en août et octobre.

Retours étroits

Le rendement annuel de Bitcoin s’est rétréci par rapport au S&P 500 au cours du mois dernier. Pourtant, malgré la récente vente, le bitcoin est en hausse d’environ 75 %, contre un rendement d’environ 22 % dans le S&P 500 et un rendement de 34 % dans l’indice Thomson . Core Commodity CRB jusqu’à présent cette année.

Sur une note connexe, le ratio de Sharpe de Bitcoin (rendement ajusté au risque) est comparable au S&P 500 et au Nasdaq au cours de l’année écoulée, selon les données compilées par IntoTheBlock.

Bilan des Altcoins

Le jeton MATIC de Polygon augmente au milieu de la récupération de la cryptographie : MATIC a augmenté d’environ 25% au cours de la semaine dernière, contre une baisse de 11% du BTC au cours de la même période. L’augmentation s’est produite alors que de plus en plus d’utilisateurs ont pris conscience des coûts inférieurs de Polygon et de sa plus grande efficacité et évolutivité. La spéculation s’est également montée sur ce que la société a appelé une « annonce passionnante » prévue pour jeudi au « jour zk » virtuel de Polygon.Toutes les crypto-monnaies alternatives ne bougent pas avec l’ETH : Alors que certains jetons de finance décentralisée (DeFi) sont corrélés à l’éther, les jetons métavers tels que SAND de The Sandbox et MANA de Decentraland ont été moins corrélés à l’éther, selon une étude statistique de Coin Metrics. « Certains jetons sur Ethereum semblent aujourd’hui recueillir des récits moins liés à l’ETH lui-même, montrant les avantages potentiels de la diversification », a écrit Coin Metrics.À l’intérieur de l’EIP 4488 : La semaine dernière, le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a présenté la proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP) 4488, une mise à niveau qui pourrait réduire les coûts de transaction pour les cumuls d’Ethereum comme Arbitrum, Optimism et zkSync. La proposition détaillait les étapes immédiates pour faire baisser les tarifs du gaz sans sacrifier la sécurité, ainsi que la feuille de route pour aller de l’avant après la « fusion ». Edward Oosterbaan de CoinDesk a exploré certaines des idées contenues dans la proposition ici.

Nouvelles pertinentes

Autres marchés

La plupart des actifs numériques du CoinDesk 20 ont terminé la journée en hausse.

Gagnants notables à 21h00 UTC (16h00 HE) :

EOS (EOS), +13,93% Chainlink (LINK), +11,91% Internet Computer (ICP), +7.41%

Perdants notables :

Polkadot (DOT), -1.16Algorand (ALGO), -0,28%