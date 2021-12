Wrap du marché : les crypto-monnaies se stabilisent alors que les traders attendent la Fed

Bitcoin s’est échangé dans une fourchette étroite autour de 46 000 $ mardi. Certains traders préfèrent rester sur la touche jusqu’à ce que la Réserve fédérale américaine conclue mercredi sa réunion de politique monétaire de deux jours, ce qui pourrait être une source de volatilité du marché.

Malgré un calme relatif sur les marchés de la cryptographie, les actions se sont négociées à la baisse, l’indice de volatilité CBOE (VIX) restant élevé autour du niveau 20. Il semble que les investisseurs ne soient pas pressés d’augmenter leur exposition au risque avant toute annonce de la Fed en dehors de la réunion.

De plus, les vents contraires économiques persistent. « L’échec de l’inflation à reculer comme prévu mettra les banques centrales dans une position de resserrement plus agressive, provoquant une réaction fortement négative sur les marchés financiers et très probablement une récession économique importante », a averti la Deutsche Bank dans un rapport de mardi.

En crypto, il y a aussi des signes de prudence. « Au cours de la semaine dernière, la domination stable des pièces de monnaie a également augmenté de 0,64%, indiquant une fuite vers la sécurité sur les marchés de la cryptographie », a écrit Arcane Research dans un rapport.

Derniers prix

Bitcoin (BTC) : 47 854 $, +2,61 % Ether (ETH) : 3 838 $, +2,09 % S&P 500 : 4 634 $, -0,75 % Or : 1 771 $, -0,80 % Rendement du Trésor à 10 ans clôturé à 1,43 %

Bitcoin en tête du peloton

Bitcoin commence à surperformer l’indice CoinDesk 20, qui filtre certaines des plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière. Les altcoins ont continué à se débattre après la vente au début du mois, ce qui pourrait refléter une baisse de l’appétit pour le risque chez les investisseurs.

Pourtant, il y a eu un point lumineux dans le CoinDesk 20 ce mois-ci. Le jeton MATIC de Polygon a surperformé ses pairs depuis que l’émetteur de produits négociés en bourse (ETP) crypto 21Shares a annoncé qu’il cotait un produit lié aux performances de la crypto-monnaie sur les bourses Euronext à Paris et à Amsterdam.

Bilan des Altcoins

DOGE surtensions : Dogecoin a bondi de 33% après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que le constructeur de voitures électriques l’accepterait comme paiement pour des marchandises. « Tesla rendra certains produits achetables avec Doge et verra comment ça se passe », a tweeté Musk.LOL Surprise ! Collection NFT en magasin : MGA Entertainment lance une collection de jetons non fongibles (NFT) qui accompagne les achats en magasin de sa LOL Surprise ! cartes à collectionner de marque, a annoncé mardi la société. La sortie est en partenariat avec Ioconic, une société NFT avec laquelle la marque de jouets a signé un accord en octobre, a rapporté Eli Tan de CoinDesk.Volume d’ETH plus élevé sur l’échange Coinbase : « ETH mène la charge au cours de la semaine dernière avec un solide 22,32 % des volumes d’échange – avec beaucoup d’intérêt et de flux de la part des utilisateurs compte tenu de la cassure de la paire ETH/BTC et de la surperformance générale de l’ETH ces derniers temps », a écrit Coinbase dans une newsletter à clients institutionnels.

Nouvelles pertinentes

Le mineur de Bitcoin vert TeraWulf chute dans le commerce de ses débutsAccuWeather exploite Chainlink pour explorer l’assurance-récolte et plus encore.

Autres marchés

La plupart des actifs numériques du CoinDesk 20 ont terminé la journée en hausse.

Gagnants notables à 21h00 UTC (16h00 HE) :

Dogecoin (DOGE) : +18.79%EOS (EOS) : +9.27%Stellar (XLM) : +5.67%

Perdants notables :

Polkadot (DOT): -0,16%