Wrap du marché: les crypto-monnaies s’estompent à la nouvelle que Powell sera renommé président de la Fed

Le bitcoin s’est échangé à la baisse lundi après que les acheteurs n’ont pas réussi à maintenir un rallye le week-end vers 60 000 $. La crypto-monnaie se négociait à environ 56 000 $ au moment de la publication et a baissé d’environ 5 % au cours des dernières 24 heures.

Les actions et les crypto-monnaies ont initialement augmenté plus tôt pendant les heures de négociation de New York après que le président américain Joe Biden a annoncé qu’il renommerait le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, à la suite de certaines spéculations selon lesquelles le gouverneur de la Fed Lael Brainard pourrait remplacer Powell pour diriger la banque centrale pour les quatre prochaines années.

Pour l’instant, certains analystes considèrent le recul actuel des crypto-monnaies comme un phénomène normal après une forte reprise au cours du mois dernier.

« Avec le bitcoin et d’autres actifs cryptographiques ayant atteint de nouveaux sommets historiques, il était toujours probable qu’il y ait une mesure de prise de bénéfices de la part des investisseurs, ce qui se traduit ensuite par une faiblesse des prix », a écrit Simon Peters, analyste chez eToro, dans un e-mail. à CoinDesk.

Derniers prix

Bitcoin (BTC) : 55 898 $, -6,17 % Ether (ETH) : 4 065 $, -7,19 % S&P 500 : 4 682 $, -0,32 % Or : 1 804 $, -2,14 % Rendement du Trésor à 10 ans clôturé à 1,62 %

Alors que les acheteurs de bitcoins réalisent des bénéfices, les actions semblent tenir le coup. Le S&P 500 est en hausse d’environ 4% au cours du mois dernier, contre une baisse de 7% du BTC au cours de la même période.

Le graphique ci-dessous montre la récente baisse de la corrélation sur 60 jours entre le bitcoin et le S&P 500. La déconnexion à court terme entre la crypto-monnaie et l’indice boursier suggère que les investisseurs ont toujours un appétit pour le risque même si certains ont réduit leur exposition à la crypto.

Les fonds Bitcoin attirent de nouveaux capitaux

Les produits d’investissement dans les actifs numériques ont enregistré des entrées de 154 millions de dollars la semaine dernière malgré la récente vente des crypto-monnaies. L’augmentation des afflux de fonds reflète le fort appétit des investisseurs pour l’exposition à la cryptographie.

Les récents lancements de fonds négociés en bourse bitcoin basés sur des contrats à terme aux États-Unis ont représenté 90% des entrées dans les produits bitcoin la semaine dernière, selon un rapport de CoinShares.

Les produits d’investissement Ethereum ont enregistré des entrées de 14 millions de dollars la semaine dernière, marquant leur quatrième semaine consécutive d’entrées. D’autres produits de crypto-monnaie alternatifs, tels que cardano, ont enregistré des sorties mineures la semaine dernière.

Bilan des Altcoins

Shiba Inu glisse dans le classement des volumes de Coinbase : SHIB représentait 6,72 % du volume total de l’échange cryptographique, glissant à la troisième position derrière le bitcoin et l’éther, selon l’e-mail hebdomadaire de Coinbase Institutional daté de vendredi.Les jeux métavers, les NFT pourraient représenter 10 % du marché du luxe d’ici 2030 : Morgan Stanley note que les marques de luxe explorent déjà des collaborations avec des plateformes de jeux et de métaverse, avec un nombre croissant d’accords de partage des revenus, et cela pourrait ajouter 10 à 20 milliards de dollars au marché adressable total du secteur du luxe, a rapporté Will Canny de CoinDesk.Le projet Algorand lève 3,6 M$ : C3 Protocol, un projet de trading de crypto-monnaie lié à la blockchain d’Algorand, a levé 3,6 millions de dollars lors d’un cycle de financement dirigé par Arrington Capital et Jump Capital, a rapporté Ian Allison de CoinDesk. Le jeton ALGO d’Algorand a baissé d’environ 6% au cours du mois dernier, contre une baisse de 7% du BTC et une augmentation de 1% de l’ETH au cours de la même période.

Nouvelles pertinentes

Autres marchés

La plupart des actifs numériques du CoinDesk 20 ont terminé la journée en baisse.

Perdants notables à 21h00 UTC (16h00 HE) :

Le graphique (GRT), -8,61 % Litecoin (LTC), -8,35 % Chainlink (LINK), -8,35 %