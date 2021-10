Wrap du marché : l’éther atteint un nouveau sommet et surpasse le bitcoin alors que les altcoins se rallient

L’éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière, a atteint vendredi un nouveau prix record d’environ 4 400 $, dépassant le précédent record de 4 379 $ en mai, selon les données de CoinDesk.

L’ETH a augmenté d’environ 11% au cours de la semaine dernière, contre une augmentation de 3% du BTC au cours de la même période. Les graphiques techniques indiquent une hausse supplémentaire de l’éther par rapport au bitcoin, avec un objectif de hausse vers 0,08 dans le rapport de prix ETH/BTC, comme indiqué dans le Market Wrap d’hier.

Dans l’ensemble, les analystes s’attendent à une hausse supplémentaire des crypto-monnaies pour le reste de l’année malgré des reculs occasionnels, ce qui peut entraîner des conditions de trading instables.

« Le bitcoin et les principaux altcoins connaissent une forte volatilité sur le graphique intrajournalier, ce qui est normal à des niveaux record, comme nous l’avons vu récemment », a écrit Lukas Enzersdorfer-Konrad, chef de produit Bitpanda, dans un e-mail à CoinDesk.

« Les derniers jours négatifs n’ont pas endommagé la structure globale du marché, et les fondamentaux indiquent en outre que le long terme reste résolument haussier », a écrit Enzersdorfer-Konrad.

Derniers prix

Bitcoin (BTC) : 62 346 $, +1,70% Ether (ETH) : 4 394 $, + 3,08 % S&P 500 : 4 605 $, + 0,19 % Or : 1 782 $, -0,97 % Rendement du Trésor à 10 ans clôturé à 1,55 %

La grande rotation

Malgré la volatilité récente, certains commerçants commencent à se positionner pour une nouvelle hausse des crypto-monnaies alternatives (altcoins) telles que l’éther.

« Dernièrement, il y a eu un nombre croissant de conversations parmi les investisseurs sur le transfert des allocations de portefeuille de bitcoin à altcoins pour capturer les rendements plus élevés que les alt ont fournis pendant des périodes de risque plus spéculatives », a écrit FundStrat, une société de conseil mondiale, dans un bulletin d’information de jeudi. .

« La bonne nouvelle (pour les prix BTC et ETH) est que les marées semblent se diriger vers une baisse plus risquée sur les marchés traditionnels », a écrit FundStrat.

Le record de l’éther

Le nouveau prix élevé de l’éther a coïncidé avec l’amélioration des données de la blockchain. La blockchain du contrat intelligent Ethereum a brûlé plus de jetons qu’elle n’en a émis au cours des dernières 24 heures, en partie grâce à une forte action dans le shiba inu (SHIB), a rapporté Omkar Godbole de CoinDesk.

Shiba Inu, la plate-forme derrière le tueur de dogecoin autoproclamé, a brûlé 770,12 ETH, devenant le troisième plus grand destroyer d’ETH. Uniswap v.2 et Tether ont détruit 2 729,22 et 1 248,72 ETH, respectivement.

Et certains traders d’options parient que les régulateurs américains approuveront bientôt un fonds négocié en bourse (ETF) basé sur des contrats à terme sur l’éther et achètent donc des appels bon marché hors de la monnaie en prévision d’une remontée des prix.

Forte demande de réseau

Le graphique ci-dessous montre la hausse récente du prix du gaz Ethereum, qui fait référence au coût d’exécution des transactions sur le réseau blockchain.

« Historiquement, lorsque le gaz devient cher, nous avons vu une augmentation de l’activité sur les L1 alternatifs [layer 1]. Mais maintenant qu’Arbitrum et Optimism sont en ligne, les L2 [layer two] pourraient finir par être les principaux bénéficiaires », a écrit la société de recherche en cryptographie Delphi Digital dans un article de blog.

Bilan des Altcoins

Le MANA de Decentraland a bondi de 80% en 24h : MANA, le jeton natif de Decentraland, a bondi de 80% en une journée pour atteindre une capitalisation boursière de plus de 2 milliards de dollars, a rapporté Lyllah Ledesma de CoinDesk. Cela vient après l’annonce de Facebook jeudi après-midi que la société a changé sa raison sociale en Meta pour signaler une attention croissante sur le métaverse, ce qui a apparemment stimulé le saut.Voici pourquoi un CryptoPunk s’est vendu pour 530 millions de dollars : Un bot Twitter qui suit les ventes de CryptoPunks a signalé une transaction qui montrait la vente d’un jeton non fongible (NFT) CryptoPunk pour un demi-milliard de dollars, a rapporté Andrew Thurman de CoinDesk. Mais alors que l’achat aurait été l’une des plus grandes ventes d’art de l’histoire, les analystes de la chaîne ont rapidement souligné que la vente n’était qu’un morceau intelligent de magie contractuelle intelligente.XRP est enveloppé par Tokensoft pour les débuts d’Ethereum DeFi : Wrapped de Tokensoft adopte une approche multi-dépositaire en s’associant à Hex Trust sur wXRP, a rapporté Ian Allison de CoinDesk. La nouvelle connectivité pour les détenteurs de XRP permettra d’accéder à diverses applications DeFi, qu’il s’agisse de prêt, d’emprunt ou d’utilisation par des teneurs de marché automatisés, a déclaré le PDG de Tokensoft Mason Borda. Wrapped a précédemment encapsulé un certain nombre de jetons, notamment bitcoin, zcash, filecoin et autres.

Nouvelles pertinentes

L’autorité australienne de réglementation des valeurs mobilières publie des critères pour les ETP d’actifs cryptographiques L’Inde est susceptible de réglementer la cryptographie, et non de l’interdire, dans les prochaines commandes de chaînes de blocs de budgetHive 6 500 autres machines d’extraction de Bitcoin du PDG de CanaanMicroStrategy, les 17 732 BTC Holdings de Michael Saylor, d’une valeur de 1,1 milliard de dollars

Autres marchés

La plupart des actifs numériques du CoinDesk 20 ont terminé la journée en hausse.

Gagnants notables à 21h00 UTC (16h00 HE) :

Le Graphique (GRT) : +3,36%Polkadot (DOT) : +3,32%Stellaire (XLM) : +3,10%

Perdants notables :

Dogecoin (DOGE) : -6,26 %Aave, (AAVE) : -2,61 %Polygone (MATIC) : -1,17%