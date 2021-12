Wrap du marché : l’inflation américaine à son plus haut niveau depuis 39 ans ne parvient pas à soutenir Bitcoin

Le prix du Bitcoin est passé de gains en pertes et est revenu à des gains vendredi après qu’un rapport clé sur l’inflation aux États-Unis a montré que les prix à la consommation avaient augmenté en novembre à leur rythme le plus rapide en 39 ans.

Les fluctuations du marché ont laissé le bitcoin sur la bonne voie pour sa quatrième baisse hebdomadaire consécutive, et les prévisions étoilées de 100 000 $ d’ici la fin de l’année – ou même un retour au sommet historique du mois dernier d’environ 69 000 $ – semblent maintenant beaucoup moins probables.

Les commerçants de crypto attendaient la publication de l’indice des prix à la consommation américain tôt vendredi, car de nombreux investisseurs considèrent le bitcoin comme une couverture potentiellement utile contre l’inflation. Le rapport de l’IPC a montré que l’indice pour tous les éléments a augmenté de 6,8% au cours des 12 mois jusqu’en novembre, le niveau le plus élevé depuis mai 1982, lorsqu’il était de 6,9%. L’augmentation du coût de la vie était conforme aux prévisions moyennes des économistes dans une enquête de . et était supérieure à l’augmentation de 6,2% d’octobre.

Le bitcoin a dépassé les 50 000 $ après le rapport de 8 h 30 HE (13 h 40 UTC), mais a rapidement cédé ces gains pour se négocier dans le rouge alors que les analystes sautaient à la conclusion logique – que le taux d’inflation élevé pourrait fournir une motivation suffisante pour la Réserve fédérale. de décider d’accélérer son retrait des mesures de relance monétaire lors de sa réunion de la semaine prochaine – la dernière réunion prévue en 2021 pour le comité de politique monétaire de la banque centrale américaine.

« Si les marchés financiers deviennent nerveux, la Fed peut avoir un cycle de resserrement agressif, et la première chose qui est vendue sont vos actifs les plus performants et ce seraient des cryptos pour de nombreux commerçants », Edward Moya, analyste principal des marchés à l’étranger. courtage en bourse Oanda, a déclaré Lyllah Ledesma de CoinDesk.

Plus tard dans la journée, cependant, le bitcoin était apparu avec les marchés traditionnels, les commerçants ayant noté que le taux d’inflation n’était pas aussi élevé que certains économistes l’avaient prévenu.

Derniers prix

Bitcoin (BTC) : 48 383 $, +1,3 % Ether (ETH) : 4 046 $, -2,0 % S&P 500 : +1,0 % Or : 1 782 $, + 0,4 % Rendement du Trésor à 10 ans clôturé à 1,489 %

Avec bitcoin en baisse pendant quatre semaines consécutives, les analystes du marché de la cryptographie commencent à écarter la probabilité d’un puissant rallye de fin d’année similaire au moonshot de 2020.

« Nous ne verrons peut-être pas de fortes prises de risques de la part des investisseurs institutionnels au cours des dernières semaines de décembre pour des raisons tactiques », ont écrit vendredi des analystes de recherche de Coinbase Institutional dans une newsletter hebdomadaire. « En conséquence, les crypto-monnaies peuvent être limitées pour le reste du mois de décembre à notre avis. »

Les commerçants de la Constitution

Les commerçants de crypto pariant sur les jetons PEOPLE de ConstitutionDAO récemment célèbres ont enregistré plus de 9 millions de dollars de liquidations vendredi, selon les données de l’outil d’analyse Coinglass.

Le plongeon fait suite à une baisse plus large des marchés de la cryptographie qui a vu les altcoins à grande capitalisation comme solana, terra et uniswap chuter jusqu’à 9% vendredi matin.

Quelque 17 000 participants à la ConstitutionDAO ont levé 40 millions de dollars en novembre pour acheter une copie de la Constitution américaine – dans ce qui était l’un des plus grands efforts collectifs impliquant des crypto-monnaies.

Le collectif a perdu face à Ken Griffin – le fondateur du fonds spéculatif Citadel qui s’est emparé de la pièce avec une offre gagnante de 43 millions de dollars, apparemment parce que son fils le lui avait demandé. Les participants à ConstitutionDAO ont ensuite été remboursés de leurs dons sous forme de PEOPLE.

PEOPLE n’a aucune utilité et n’offre aucun droit de gouvernance aux détenteurs. Mais cela n’a pas empêché les commerçants de crypto de pousser le jeton à une capitalisation boursière de 839 millions de dollars, selon CoinMarketCap. Et la frénésie commerciale entraîne des pertes, a rapporté Shaurya Malwa de CoinDesk.

Lire la suite: Les jetons ConstitutionDAO (oui, ils négocient toujours) Voir une session sauvage avec des liquidations de 9 millions de dollars

Bilan des Altcoins

La congestion de Solana remet en cause la fiabilité du réseau : La blockchain de Solana a connu des vitesses inhabituellement lentes jeudi matin en raison de la congestion. Le ralentissement a suscité des débats sur la centralisation, la communication et la transparence chez la partie prenante critique de l’écosystème, Solana Labs, a rapporté Danny Nelson de CoinDesk.Polkadot, Solana et Terra chutent au milieu de la vente massive du marché de la cryptographie : Les jetons natifs des blockchains de couche 1 Polkadot, Solana et Terra ont été parmi les plus gros perdants vendredi matin au milieu d’une chute du marché plus large des crypto-monnaies, a rapporté Shaurya Malwa de CoinDesk. La baisse des prix de Solana a été en partie due au problème de congestion sur le réseau Solana. Pendant ce temps, les fondamentaux restent solides pour les altcoins à grande capitalisation polkadot et terra, qui est le jeton natif du réseau Luna.Virtue Gaming, soutenu par ConsenSys, lance le « poker jouer pour gagner » : Virtue Gaming de Virtue Poker est le seul jeu de poker de ce type basé sur la blockchain sous licence de la Malta Gaming Authority, a rapporté Eli Tan de CoinDesk. Le projet cherche à relancer les communautés de jeu en ligne qui sont en sommeil depuis la loi de 2006 sur l’application de la loi sur les jeux sur Internet en les intégrant dans le même réseau. Le modèle, qui incite les joueurs amateurs à rejoindre la plate-forme, est conçu pour attirer les joueurs professionnels, qui, historiquement, gagnent le plus d’argent sur des plates-formes avec de grands pools de non-pros.

Nouvelles pertinentes

Pourquoi Bitcoin baisse-t-il s’il s’agit d’une « couverture contre l’inflation » ? La plate-forme de données Blockchain d’analyse de chaîne pour intégrer le réseau Lightning Binance en pourparlers avec des poids lourds indonésiens pour Crypto Venture : ReportAssembly Blockchain reçoit un investissement de 100 millions de dollars de VCs, Crypto Market-Maker : rapport

Autres marchés

Tous les actifs numériques du CoinDesk 20 ont terminé la journée en baisse.

Gagnants notables à 21h00 UTC (16h00 HE) :

Filecoin (FIL), +7,8% Polygone (MATIC), +5,2%

Perdants notables :

Maillon de chaîne (LINK), -6,0%Stellaire (XLM), -3,9%