Wrapped.com sélectionne Chainlink PoR pour fournir une vérifiabilité complète sur la chaîne

Wrapped.com a sélectionné la preuve de réserve (PoR) Chainlink (LINK / USD) pour assurer la transparence des actifs en offrant une vérifiabilité complète sur la chaîne de tous les actifs enveloppés pris en charge, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Les actifs sont entièrement garantis par un dépositaire qualifié selon un ratio de 1: 1. Chainlink PoR fournit aux contrats intelligents les données dont ils ont besoin pour calculer la véritable garantie des actifs wrap.com à l’aide de sources de référence de chaîne.

Qu’est-ce que Chainlink PoR ?

Chainlink PoR est un système décentralisé utilisant des réseaux Oracle hautement fiables et sécurisés pour permettre un audit indépendant en temps réel des actifs wrap.com garantis. Permet aux utilisateurs de vérifier la garantie de leurs actifs emballés.

Mason Borda, PDG de Tokensoft clarifie la valeur de Chainlink PoR :

«Pendant trop longtemps, une grande partie de l’industrie de la blockchain a ressemblé au monde financier traditionnel, où les actifs des utilisateurs sont librement déplacés et utilisés à la discrétion de grandes entités centralisées. Chainlink PoR crée un tout nouveau niveau de transparence pour les institutions DeFi et CeFi grâce à son système d’audit automatisé qui peut être vérifié par n’importe qui en temps réel.

Chainlink PoR contribue à améliorer la transparence au sein de l’écosystème DeFi, en particulier en ce qui concerne les garanties d’actifs, établissant une nouvelle norme de l’industrie en matière d’auditabilité. Les utilisateurs ont des preuves solides de la sauvegarde des actifs.

Comment fonctionne Chainlink PoR ?

Les oracles Chainlink utilisent l’informatique hors chaîne pour vérifier les soldes des portefeuilles à un intervalle court et régulier, toutes les dix minutes. Le flux PoR est mis à jour avec de nouvelles données chaque fois que le système détecte un écart au-delà d’un seuil prédéfini par rapport au solde précédent stocké dans la chaîne.

Les applications DeFi basées sur des contrats intelligents utilisant des actifs wrap.com peuvent utiliser une logique personnalisée pour protéger automatiquement les fonds lors d’un événement sous-garanti. Ceci est possible en rendant les données de réserve d’un actif accessibles sur la blockchain. Les applications qui utilisent les actifs de wrap.com comme garantie pour garantir le prêt d’autres actifs bénéficieront de Chainlink PoR en tant que système d’alerte précoce particulier.

Assurer la transparence

Chainlink PoR permet à la fois au système financier traditionnel et à l’écosystème DeFi dynamique de rendre les opérations plus transparentes avec une preuve solide de garantie. Aidez à maintenir la confiance avec la croissance de l’écosystème des contrats intelligents et évitez les défaillances du marché en raison de prêts opaques.

