Wrath Of Man Cast: où vous avez déjà vu les acteurs

Raul Castillo (Sam)

Jouant le rôle de Sam, Raul Castillo remplit un personnage secondaire dans Wrath of Man de Guy Ritchie. Plus particulièrement, Castillo a joué le rôle de Richie Donado Ventura dans Looking de HBO. Il a repris ce personnage dans Looking: The Movie. De plus, l’acteur a été remarqué et acclamé pour sa performance principale dans We the Animals. Ses autres crédits de films incluent des correspondants spéciaux, Unsane, Knives Out, El Chicano, Permission, Cold Weather et Amexicano. De plus, plus tôt cette année, Castillo a joué un rôle de soutien dans Little Fish. Bientôt, l’acteur sera vu dans Army of the Dead, Night Teeth, iGilbert et Mother / Android.

De plus, loin du cinéma, Raul Castillo a eu un rôle récurrent dans Atypical de Netflix. Il a également joué un rôle régulier dans la série éphémère du service de streaming, Seven Seconds. Ses autres crédits télévisés incluent Nurse Jackie, Law & Order, Gotham, Damages, All My Children, Easy, Riverdale et Blue Bloods. De plus, Castillo a joué un rôle dans le podcast d’horreur de 2020, Ghost Tape.