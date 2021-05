Wrath of Man fait ses débuts, Cliffwalkers domine la Chine ⋆ .

Un week-end chargé dans les théâtres IMAX a vu Cliffwalkers continue de connaître le succès en Chine et chez Guy Ritchie Colère de l’homme fait ses débuts en Amérique du Nord et sur certains marchés internationaux.

Cliffwalkers a été le grand gagnant de ce week-end en ajoutant 1,7 million de dollars sur le réseau IMAX Chine. Le week-end dernier, il a rapporté 2,3 millions de dollars, et il se situe maintenant à 8 millions de dollars au total après 10 jours de sortie, soit 7% du total national. Il détient également maintenant le record du box-office de la fête du travail IMAX pour un titre local et n’est que le deuxième à Avengers: Fin de partie comme titre le plus élevé au box-office IMAX début mai.

Le plus gros début de cette semaine a été le film d’action dirigé par Jason Statham Colère de l’homme. Il a absorbé 8% du total national du week-end en rapportant 625 000 $ au pays. Il a également ajouté 375 000 $ de la Russie et d’autres marchés internationaux. L’accumulation mondiale IMAX s’élève désormais à 1 million de dollars. Colère de l’homme ouvrira au Moyen-Orient la semaine prochaine.

La semaine prochaine verra Spirale fait ses débuts IMAX en se lancant dans 13 réseaux dont les États-Unis, le Mexique, la Corée du Sud et la Russie. Plus, Seigneur des anneaux: le retour du roi lancera sur le réseau IMAX Chine