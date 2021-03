WrestleMania 2021 Card: une liste complète des matchs réservés jusqu’à présent, y compris Bianca Belair, Roman Reigns et Bad Bunny

Nous avons traversé le Royal Rumble, avons sauté dans la Fastlane et sommes sur le dernier tronçon de Road to WrestleMania. Les 10 et 11 avril, tous les yeux seront tournés vers Tampa, en Floride, le berceau de la vitrine de deux nuits des Immortels, alors que les superstars de la WWE, grandes et petites, se battront devant une foule en direct pour la première fois depuis plus d’un an, et des millions d’autres regardent sur WWE Network sur Peacock. Comme il ne reste pas trop de temps, certains se demandent peut-être qui est réservé dans tous les matchs de WrestleMania 2021 et quelle nuit ils passeront dans le cercle carré.

Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les matchs réservés pour les deux nuits de WrestleMania 37 ainsi que les combats qui n’ont pas encore été attribués à une date spécifique. Et comme tous les matchs n’ont pas été annoncés au moment de la publication, il y aura sûrement plus de matchs (et de surprises) ajoutés dans les semaines à venir …