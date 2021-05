WrestleMania 37: Comment la musique d’entrée peut aider à façonner les matchs à la WWE

À quelques jours de WrestleMania 37, la superstar de la WWE Mark Andrews, qui est également musicien, a discuté de l’importance de la musique d’entrée et de son impact sur les performances sur le ring.

L’extravagance de la culture pop de divertissement sportif de la WWE, qui a lieu samedi et dimanche soir à venir, est disponible pour diffusion en direct via WWE Network dans la région MENA.

Andrews, qui a joué dans des émissions telles que 205 Live et WWE NXT, est un ancien champion par équipe, et il admet que chaque Superstar rêve de faire son entrée à WrestleMania, le plus grand événement de la WWE de l’année.

«J’ai vraiment pensé à la grande entrée de WrestleMania», déclare Andrews. «Le groupe joue, les feux d’artifice se déclenchent, tout le monde devient fou, et je suis sûr que tous les lutteurs ont pensé la même chose parce que c’est la grande scène, la plus grande de toutes. C’est le sommet de l’année en lutte et le sommet de la carrière de certaines personnes.

«Que ce soit Triple H entrant à Motorhead ou The Undertaker entrant dans Limp Bizkit, tout le monde veut cette grande entrée et il n’y a rien de plus cool qu’un groupe de rock jouant votre musique d’entrée. Pour mélanger la musique live et la lutte live, sur la plus grande scène de toutes, il n’y a rien de mieux que ça, et chaque lutteur rêve de cette grande entrée de WrestleMania.

Andrews, qui combine sa carrière de catch avec une passion pour la musique dans le cadre du groupe pop-punk Junior, est dans une position unique en ce sens qu’il interprète sa propre musique d’entrée, ce qui signifie qu’il est bien placé pour discuter de l’impact que cela peut avoir sur la performance.

«Je pense que la musique d’entrée est l’une des choses les plus importantes pour tout lutteur en termes de tout son numéro. Cela vous excite avant un match et je pense que tout ce qui vous excite, alors que vous marchez vers le ring, va aussi exciter les fans.

«Dans le passé, je suis entré dans une musique que je n’aimais pas, ou ça ne résonnait pas avec moi, donc au moment où vous arrivez sur le ring, vous vous sentez plat. Avec ma musique actuelle, vers laquelle je suis évidemment très partisan car je chante littéralement la chanson, je suis super excité. Avant d’arriver au rideau, je suis excité et les nerfs sont hauts, je sens l’adrénaline et au moment où je monte sur le ring, cela ressemble à une énorme fête pour les fans.

«Je suis sûr que chaque lutteur a son propre équivalent, que ce soit comme une fête ou que cela se sente très sérieux. Par exemple, la musique de The Undertaker est l’une des plus sérieuses de toute l’industrie de la lutte, il serait donc étrange de le voir entrer sur le ring avec quelque chose d’autre en train de jouer.

«Je pense juste que la musique est si importante parce que c’est une raison d’être enthousiasmé par le match. Pour moi personnellement, cela me rend passionnant et me fait me sentir chez moi sur le ring.

WrestleMania peut être regardé en direct via WWE Network dans la région MENA – abonnez-vous sur www.wwenetwork.com

En savoir plus sur l’application Sport360