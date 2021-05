WrestleMania Backlash: 7 plus grands moments de l’histoire de l’événement WWE PPV

Hulk Hogan devient le champion incontesté de la WWF à Backlash 2002

Après près d’une décennie, Hollywood Hulk Hogan, ainsi que les autres membres de l’écurie du Temple de la renommée de la WWE 2021, The NWO, sont revenus à la WWE (toujours appelée WWF à l’époque) dans la perspective de WrestleMania 18. Le talon d’alors Hulkster. a tourné babyface après un match brillant contre The Rock, lors de son premier Showcase of the Immortals depuis 1993. Après WrestleMania, où Triple H a battu Chris Jericho pour devenir le champion incontesté de la WWF, ce n’était qu’une question de temps avant “The Game” et Hogan au carré.

C’est exactement ce qui s’est passé à Backlash 2002, où Hogan a décroché son premier titre dans la société depuis la perte du bracelet contre Yokozuna au King of the Ring 1993. Et, bien que le match n’ait rien d’extraordinaire et comportait plus de querelles que le principal événement d’un épisode 1998 de WCW Monday Nitro, le visuel de Hogan redevenant le champion était vraiment quelque chose à voir, au moins pour la nuit.