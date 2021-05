WrestleMania Backlash, Money In The Bank dates ⋆ .

Voici votre programmation à jour pour les mois à venir (Photo: WWE)

La WWE a renommé l’un de ses événements traditionnels post-WrestleMania pour tirer le meilleur parti de son déménagement Peacock – et nous ne sommes plus qu’à quelques semaines.

Le Show of Shows lui-même est dans les livres d’histoire après que le double en-tête du mois dernier a vu les fans revenir pour la première fois en plus d’un an avec un public en direct descendant au Raymond James Stadium.

Dans l’état actuel des choses, nous ne savons pas exactement comment se dérouleront les prochains mois, y compris quand les foules seront de retour régulièrement – bien que nous sachions si la WWE autorisera les fans, ce sera un mouvement permanent plutôt qu’un autre. désactivé.

Cela dit, il y a quelques émissions dans le pipeline, dont une officiellement confirmée et une qui sera certainement ajoutée dans un proche avenir.

Il y a également eu une annulation récente pour les fans de NXT UK, et nous vous en apporterons les détails plus bas.

Voici le calendrier actuel…

Programme de pay-per-view WWE 2021

WWE WrestleMania Backlash (16 mai) WWE Money In The Bank (20 juin)

Quand est-ce que WWE WrestleMania Backlash 2021?

Les fans ne savaient pas trop quoi faire du changement de nom lorsque la WWE a ajouté le slogan de WrestleMania à Backlash.

Cela semble être une décision assez claire de capitaliser sur les nouveaux fans potentiels qui recherchent via Peacock en renforçant la marque “ Mania ” – même si vous espérez que ce ne sera qu’une seule fois étant donné qu’il s’agit du premier pay-per-view depuis leur grand-père. tout.

Ce match est sûr de livrer (Photo: WWE)

Dans l’état actuel des choses, il n’y a que deux matches confirmés jusqu’à présent, mais il reste encore beaucoup de temps à la WWE pour remplir la carte – qui a lieu le 16 mai au ThunderDome, le lieu de tous les spectacles pour le moment.

En termes de ce qui a été officiellement annoncé, le spectacle verra le champion de la WWE Bobby Lashley mettre la médaille d’or contre Drew McIntyre et Braun Strowman.

Nous verrons également Bianca Belair défendre son titre féminin de SmackDown contre Bayley dans ce qui devrait être un match de vol de spectacle.

Quand est-ce que WWE Money In The Bank 2021?

Celui-ci n’est pas tout à fait gravé dans la pierre, mais il a été largement rapporté qu’il se déroulerait le 20 juin, qui était initialement prévu pour Backlash (similaire au calendrier 2020).

Cependant, la WWE – peut-être en raison de la marque WrestleMania – a changé les choses, avec Backlash transféré à l’événement du 16 mai, laissant la date de juin toute claire pour Money In The Bank.

Il est un moment, donc il n’y a encore rien de vraiment annoncé, bien qu’il y ait la garantie de deux versions du match d’échelle titulaire.

L’événement de l’année dernière a vu les deux matchs combinés alors que les hommes et les femmes se sont affrontés au siège de la Titan Tower de la WWE jusqu’à un anneau sur le toit, chacun essayant de capturer la mallette respective et de gagner une opportunité de championnat.

Otis a remporté celui des hommes, mais le perdrait finalement contre The Miz – qui a encaissé avec succès Drew McIntyre en février de cette année, pour abandonner le titre à Bobby Lashley quelques jours plus tard).

Asuka a capturé la mallette des femmes et la nuit suivante à Raw, Becky Lynch a abandonné l’or après avoir révélé qu’elle était enceinte – avant d’annoncer que l’Empress of Tomorrow avait en fait remporté le titre, plutôt qu’un contrat pour un match de championnat.

WWE NXT UK TakeOver Dublin – annulé

Triste nouvelle pour les fans de NXT UK, car le spectacle TakeOver Dublin prévu cet été – initialement prévu pour avril 2020 et reporté à plusieurs reprises – a été officiellement annulé.

La WWE n’avait pas fait référence à l’événement depuis un certain temps et ce mouvement était définitivement attendu pendant un certain temps.

Dans un communiqué, il a été confirmé: “ NXTUK Live: Dublin qui devait avoir lieu à 3Arena, Dublin le dimanche 20 juin 2021 a été annulé.

«Les remboursements seront disponibles au point d’achat.»

Avec la feuille de route hors verrouillage en cours au Royaume-Uni, les fans espèrent un événement TakeOver, bien qu’il n’y ait pas encore d’indication sur où cela pourrait avoir lieu.

