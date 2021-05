WrestleMania Backlash Streaming: Comment regarder l’événement WWE

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Avant que vous ne le sachiez, WrestleMania Backlash sera diffusé en continu pour que les millions de fans de la WWE du monde entier se connectent pour regarder la meilleure action sur le ring que le plus grand nom du divertissement sportif a à offrir. À peine un mois après la monumentale et historique WrestleMania 37 de deux nuits, le prochain spectacle de la WWE verra plusieurs rematchs de la vitrine des immortels ainsi que des rivalités récemment enflammées avec des stars et des équipes de retour.

Avec peu de temps avant le début de l’émission à 19 h HE, dimanche 16 mai en direct du WWE ThunderDome, allons-y et voyons comment vous pouvez regarder WrestleMania Backlash en streaming, qui lutte, et d’autres détails sur ce qui est traditionnellement un. des meilleurs spectacles de l’année.