WrestleMania transcende le sport et des stars comme Mike Tyson, Logan Paul, Tyson Fury et Floyd Mayweather veulent toutes être au plus grand pay-per-view de la WWE de l’année

WrestleMania ne ressemble à aucun autre événement sportif.

Le pay-per-view colossal de la WWE attire les plus grandes stars du monde entier.

WWE

Floyd Mayweather et Big Show se sont déjà affrontés à WrestleMania

Les précédents WrestleManias ont eu les matchs les plus attendus du calendrier de lutte et la carte de cette année n’est pas différente.

Drew McIntyre affronte Bobby Lashley pour le championnat de la WWE, tandis que Roman Reigns défend son titre universel contre Edge et Daniel Bryan.

WrestleMania de cette année sera également très spéciale, avec le retour d’un public en direct pour la première fois en plus d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.

Plus de 25 000 fans seront au rendez-vous au Raymond James Stadium les 10 et 11 avril.

Ci-dessous, talkSPORT.com se penche sur les stars du sport et les célébrités qui sont apparues à WrestleMania au fil des ans.

Muhammad Ali et Mr T

Le premier WrestleMania a eu lieu à l’intérieur de l’emblématique Madison Square Garden en 1985.

La star hollywoodienne Mr T a fait équipe avec Hulk Hogan pour vaincre Paul Orndorff et Roddy Piper dans l’événement principal.

Le grand boxeur Muhammad Ali a apporté plus de puissance de star au match en étant l’arbitre invité spécial.

Il est entendu que M.T était tellement contrarié par son propre manque d’offense que les chefs de la WWE lui ont donné un autre combat de WrestleMania l’année après où il a battu Piper dans un match de boxe.

WWE

Mr T et Hogan ont organisé le tout premier WrestleMania

WWE

Ali était un arbitre invité spécial dans le match de l’événement principal de WrestleMania 1 Mike Tyson

Après deux défaites successives contre son rival de boxe Evander Holyfield, Tyson a joué pour la WWE en tant qu’exécutant extérieur spécial dans l’événement principal de WrestleMania 14 entre Steve Austin et Shawn Michaels.

Il a également joué un rôle important dans le match, car Iron Mike a doublé Michaels, qu’il a ensuite éliminé, avec un compte rapide à trois pour permettre à Austin de remporter le titre mondial.

L’ancien commentateur de la WWE, Jim Ross, a affirmé que Vince McMahon avait fait tout ce qu’il pouvait pour garder Tyson heureux, ce qui comprenait faire de son fils, Shane, le concierge du boxeur et lui acheter une moto.

Il a déclaré: «Shane McMahon a beaucoup à voir avec ça, il est devenu le concierge de Tyson, tout ce dont Mike avait besoin. [Shane got him].

«Je pense que pendant son temps, Tyson voulait une moto, je ne sais pas pourquoi, et Shane lui a acheté une moto.

«Ils ont essayé de l’apaiser, c’est comme recruter un joueur de football universitaire ou jouer au basket.

«La WWE a essayé de prendre soin de Mike à chaque tournant de la route et Mike avait besoin d’argent à ce moment-là.

«La famille McMahon s’est occupée de lui et ça a marché. C’était franchement un bon investissement, car il a porté ses fruits en fin de compte. »

Floyd Mayweather

Un autre crossover de boxe a vu Floyd Mayweather avoir un match de haut niveau contre Big Show à WrestleMania 24.

Maywather a remporté le «match sans disqualification» en moins de 12 minutes et a fini par casser le nez de Big Show!

Et dans une interview, Big Show a révélé qu’il avait en fait dit à son rival de le faire …

Il a dit: «J’ai dit à Floyd de me casser le nez. S’il n’a pas fait quelque chose d’énorme cette nuit-là, notre angle était mort dans l’eau.

«C’est juste la disparité de taille, j’essayais de faire quelque chose de différent d’un angle de lutte normal, c’est donc une opportunité avec un professionnel formé, en qui j’ai fait confiance, et c’est l’un des plus grands combattants qui ait jamais boxé. [to do something special].

«J’avais passé une année entière à jouer au ring de boxe, alors je savais qu’il savait comment me casser le nez sans me pousser à l’arrière de la tête. C’était un crochet gauche, c’était génial.

«Il y a une façon dont il aurait pu me casser le nez qui l’aurait vaporisé sur tout mon visage, je veux dire, je peux le faire.

«Je peux frapper quelqu’un dans le nez et l’étaler sur tout le visage – Floyd l’a fait et c’était bien.

Snoop Dog

WrestleMania 32 était un spectacle historique pour la lutte féminine avec «le championnat des divas» rebaptisé «le championnat féminin».

Charlotte Flair s’est imposée en battant Sasha Banks et Becky Lynch dans un match mémorable à triple menace.

Le rappeur Snoop Dog, qui était également apparu aux WrestleMania 24 et 27, a interprété «Sky’s the Limit» pour l’entrée musicale de Banks.

Il a également accompagné Banks sur le ring alors que le moment était rendu très spécial, le couple étant de vrais cousins.

Shaquille O’neal

Le temps d’O’Neal dans une WWE à WrestleMania 32 a été rapide.

L’ancienne star de la NBA et Big Show a eu une confrontation classique sur le ring lors de la bataille royale d’Andre the Giant Memorial.

Ils se mettent la main sur la gorge, avant d’être éliminés en même temps par plusieurs lutteurs.

Donald Trump

Trump a rivalisé avec Vince McMahon dans un match Hair vs Hair Battle of the Billionaires à WrestleMania 23 en 2007.

Les deux puissances ont choisi un lutteur pour les représenter avec l’homme de Trump, Lashley, battant le choix de McMahon, Umaga.

Cela a permis à McMahon de se faire raser la tête pour le plus grand plaisir des plus de 80000 fans à l’intérieur du Ford Field.

Trump est également devenu physique avec McMahon lorsqu’il a emmené son rival à l’extérieur du ring.

Tyson Fury

Le champion des poids lourds WBC se dirige maintenant vers un combat pour le titre historique incontesté entièrement britannique avec Anthony Joshua, mais avant de capturer son or des poids lourds de Deontay Wilder, il s’est battu dans un ring de la WWE.

Fury a combattu le goliath Braun Strowman de six pieds huit pouces et 300 livres à la WWE Crown Jewel en Arabie saoudite et il a gagné aussi!

La paire a reculé de huit minutes en octobre 2019 avant que Fury ne gagne par KO. Le Gypsy King s’était présenté aux débuts de la WWE à SmackDown sur FOX un peu plus tôt cette année-là et il ferait une autre apparition, cette fois en se liant d’amitié avec Strowman, lorsque la WWE est arrivée à Manchester en novembre.

Fury était également actif sur les réseaux sociaux et il s’est lancé dans plusieurs affrontements avec le champion de la WWE de l’époque, Drew McIntyre. Récemment, Fury a admis qu’il était censé apparaître à WrestleMania 36, ​​mais la pandémie a saboté ces plans.

«J’étais censé être à WrestleMania 36, ​​mais de toute évidence, avec le coronavirus, je ne pouvais pas être là», a déclaré Fury à talkSPORT.

La WWE espérait également utiliser son nom pour organiser un grand pay-per-view au Royaume-Uni pour la première fois depuis SummerSlam 1992 à Wembley. On pense qu’ils reviendront sur l’idée lorsque les restrictions seront atténuées.

Rob Gronkowski

La première apparition de Gronkowski à WrestleMania a eu lieu lors de la 33e édition annuelle lorsqu’il a aidé son ami Mojo Rawley à remporter la bataille royale d’Andre the Giant Memorial.

Jinder Mahal a commis l’erreur de faire sauter Gronkowski, qui a sauté par-dessus la barricade, est entré dans le ring et l’a poussé à l’épaule.

Rawley a ensuite éliminé Killian Dain avant de faire de même avec Mahal pour remporter la victoire.

Gronkowski a fait sa deuxième apparition à WrestleMania l’année dernière lorsqu’il a animé le pay-per-view, qui s’est déroulé à huis clos.

Bad Bunny

Le célèbre rappeur Bad Bunny fait équipe avec Damian Priest pour combattre le MIz et John Morrison à WrestleMania 37 ce week-end.

Le joueur de 27 ans se dispute avec The Miz depuis le début de l’année et il sera intéressant de voir comment il se comporte à l’intérieur du cercle carré.

WWE

Bad Bunny mettra la main sur The Miz une fois de plus à WrestleMania 37

Logan Paul

Bien que Logan Paul ne participe pas à un match, la star de YouTube sera l’invité spécial de Sami Zayn à WrestleMania 37.

Zayn affronte son meilleur ami Kevin Owens dans Night Two de WrestleMania 37.

Le Hall of Famer de la WWE Booker T a récemment suggéré que Paul pourrait jouer une sorte de rôle en tant qu’arbitre invité spécial ou exécuteur de ring.

Quoi que fasse Paul, il est probable que ce soit quelque chose d’important.

WWE

Paul est susceptible de jouer un rôle dans le match Zayn vs Owens

