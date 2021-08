Wrexham AFC : le dernier « Money Club » du football

Qui sont le Wrexham AFC et pourquoi sont-ils maintenant qualifiés de Money Club ? C’est le plus ancien club de football du Pays de Galles, le troisième plus ancien au monde, et ils n’ont jamais été plus élevés que le championnat.

Le terme « Money Club » est souvent utilisé de manière cynique, pour invalider les réalisations des clubs les plus dépensiers. Cependant, c’est une phrase généralement adressée à des équipes comme Manchester City et le PSG – pas Wrexham.

Bien sûr, les dépenses dans le football sont relatives. Un énorme transfert pour Wrexham n’est pas la même chose qu’un énorme transfert pour, disons, Liverpool.

Mais, regardez un club comme Salford, par exemple. Ils portent également ce label, suite à la prise de contrôle menée par Gary Neville et la promotion ’92. Malgré cela, ils jouent leur football en Ligue Deux.

En raison des règles de fair-play financier, en fonction de leur position dans la ligue, les clubs ne peuvent s’engager que sur un certain montant de dépenses. Par conséquent, il est possible pour un petit club comme Wrexham d’être également un « Money Club ».

Mais comment ces événements se sont-ils déroulés ? Comment Wrexham, un club abandonné en Ligue nationale, est-il devenu un tel centre d’attention ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Comment Wrexham est devenu un « Money Club »

Nouveaux propriétaires chez Wrexham AFC

Les nouveaux propriétaires de Wrexham n’ont pas besoin d’être présentés. Il s’agit de Rob McElhenney, du célèbre It’s Always Sunny In Philadelphia et Ryan Reynolds, star de Deadpool, Detective Pikachu et de nombreux autres blockbusters hollywoodiens.

Ce sont tous deux des noms établis dans le showbiz, mais leur connaissance du football est, de leur propre aveu, minime.

Leur sens du football est peut-être inexistant, mais leur sens des affaires ne l’est certainement pas. En raison du statut de fan de Wrexham, aucun argent n’était nécessaire pour en assumer la propriété. Ils investiront cependant de grosses sommes d’argent dans le club malgré tout.

De plus, ils ont également l’intention de filmer un documentaire autour de leur prise de contrôle et de leur passage au club. Compte tenu de la nature très médiatisée de leur arrivée, cela semble logique. Il y a un sentiment distinct d’intrigue autour de l’hippodrome – plus qu’il n’y en a eu depuis un certain temps.

Leur implication peut sembler soudaine et étrange, mais financièrement, l’accord semble logique pour toutes les parties impliquées.

Quels sont leurs plans pour le Wrexham AFC ?

Le duo a clairement défini ses plans pour le Wrexham AFC – ils veulent emmener les Red Dragons en Premier League.

McElhenney en particulier semble être entiché du club. Il a établi des comparaisons entre elle et sa ville natale, Philadelphie. Il a été attiré par l’appel de la classe ouvrière de Wrexham, qui lui a rappelé la ville de l’amour fraternel.

Lorsqu’un club devient propriétaire, il est naturel que ses fans spéculent sur l’avenir. McElhenny et Reynolds ont promis que le club ne serait pas renommé ou déplacé ailleurs, au grand soulagement des fans de Wrexham.

Ils prévoient de rénover l’hippodrome une fois que le club en aura récupéré la pleine propriété. En vérité, c’est probablement nécessaire. Ce n’est en aucun cas un stade médiocre, mais compte tenu des ambitions du duo, il aura probablement besoin d’une cure de jouvence.

Bien que le terrain de Wrexham soit historique, il n’a peut-être pas la valeur marchande d’un stade plus moderne. Aussi triste que cela puisse être, parfois, pour progresser, il faut passer à autre chose.

Cela étant dit, les participations de Wrexham au cours des dernières années ont rarement dépassé la barre des 5 000. Si la promotion est assurée, il est peut-être temps de commencer à penser à une expansion.

À court terme, leurs intentions pour Wrexham cette saison semblent simples – la promotion. Ils ont déjà signé de sérieuses signatures. Les Dragons rouges sont bloqués dans la Ligue nationale depuis 2008, mais cela ne semble plus pour longtemps.

Jusqu’où Wrexham peut-il aller avec son nouvel argent ?

Cet été, Wrexham a déjà fait de nombreuses signatures époustouflantes, certaines pour des sommes considérables. Le premier était Liam McAlinden, qui a fait 28 apparitions la saison dernière pour le promu Morecambe.

Plus particulièrement, ils ont également signé le joueur de la saison de League Two de l’année dernière – Paul Mullin. Non seulement cela, il a également été le meilleur buteur de League Two la saison dernière, trouvant le filet 32 ​​fois.

Il a quitté Cambridge, nouvellement promu, pour rejoindre Wrexham, perdant deux niveaux dans le processus.

Au contraire, cela en dit long sur le projet que McElhenney et Reynolds construisent. Ils ont apporté beaucoup d’ambition au club du nord du Pays de Galles et interagissent fréquemment avec ses fans. C’est un bon signe – cela indique qu’ils sont heureux de faire partie du club.

Comparez cela avec les hommes d’affaires sans visage de nombreux grands clubs ; c’est à la fois rafraîchissant et attachant. S’ils restent intéressés par le club et continuent d’investir, Wrexham pourrait facilement redevenir une équipe de championnat établie.

Les rêves de McElhenny et Reynolds en Premier League ne sont pas impossibles non plus. À ce stade, il ne peut pas être prédit avec précision. Des choses plus étranges se sont produites – qui aurait pu s’attendre à ce que Bournemouth atteigne la Premier League il y a 20 ans ?

Il reste une question : que pense Bootlegger de tout ça ?

