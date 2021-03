Wright et O’Connor joueront dans le film sur le système d’asile irlandais «  Provision  »

Letitia Wright et Josh O’Connor ont été révélés comme les stars d’un nouveau long métrage sur le système d’asile irlandais appelé Disposition.

Le Panthère noire L’acteur Wright jouera une jeune femme nigériane aux prises avec le système de fourniture directe ici dans le drame.

O’Connor, surtout connu pour sa représentation du prince Charles dans La Couronne, jouera le rôle d’un agent de sécurité qui développe une amitié avec la jeune femme.

Le drame sera mis en scène par le scénariste-réalisateur irlandais Frank Berry, avec Le journaliste hollywoodien révélant plus d’informations sur la production aujourd’hui.

Disposition racontera l’histoire d’Ishtar Deresse (joué par Wright), « une jeune femme africaine fuyant la persécution des criminels dans son pays d’origine, le Nigéria, en raison des dettes de drogue que son frère décédé a laissé derrière », rapporte la publication.

Ishtar passe plus de deux ans dans le système d’asile irlandais connu sous le nom de fourniture directe.

«Pendant ce temps, elle séjourne dans divers centres reculés et surpeuplés à travers le pays, où elle vit sous la menace constante d’expulsion», indique le site.

Après l’expulsion de la famille avec laquelle elle partageait une chambre, Ishtar est approché par un nouveau gardien de sécurité Conor Healy (joué par O’Connor).

On dit qu’il se sent coupable de son implication dans la déportation et lui propose ainsi d’utiliser la cuisine la nuit pour cuisiner sa propre nourriture.

« Ayant passé du temps en prison, Conor fait preuve d’empathie avec les résidents, et en particulier avec le passé traumatisant d’Ishtar, » le Journaliste ajoute.

L’amitié du couple se développe au fur et à mesure qu’ils en apprennent davantage sur l’autre, mais leur avenir est incertain étant donné «la menace et les perturbations dans un environnement où les demandeurs d’asile sont considérés comme de simples chiffres dans un système déshumanisant».

Selon le site, le tournage du film indépendant irlandais devrait commencer ici en avril.