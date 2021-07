WSJ : Apple envisage l’acquisition pour 1 milliard de dollars de la société de médias de Reese Witherspoon

L’actrice populaire Reese Witherspoon travaille avec Apple TV+ depuis un certain temps, mais ce partenariat pourrait devenir encore plus fort à l’avenir. Selon un nouveau rapport du Wall Street Journal, Witherspoon veut vendre sa société de médias Hello Sunshine, et Apple est l’un des acheteurs potentiels.

Citant des personnes proches du dossier, WSJ mentionne que Hello Sunshine a exploré une vente ces derniers mois et que la société est évaluée à environ 1 milliard de dollars. Plus que cela, la coentreprise de Witherspoon est en pourparlers avec nul autre qu’Apple, qui serait intéressé par l’acquisition de Hello Sunshine.

La société a commencé à rechercher une vente ces derniers mois après avoir reçu des intérêts de plusieurs prétendants, dont Apple Inc., a déclaré l’une des personnes. Des personnes proches de la situation disent que l’entreprise pourrait être valorisée jusqu’à 1 milliard de dollars dans un accord. Hello Sunshine travaille avec des banquiers d’investissement alors qu’il explore ses options, disent les personnes proches du dossier. Il n’y a aucune garantie que l’entreprise trouvera un acheteur.

Witherspoon, qui est bien connue pour son rôle dans “Big Little Lies” de HBO et maintenant dans “The Morning Show” d’Apple, s’est associée à d’autres personnalités de l’industrie hollywoodienne pour créer Hello Sunshine. L’actrice a fondé la société en 2016 pour produire du contenu pour les femmes à la télévision, des livres et d’autres plateformes.

Fait intéressant, Hello Sunshine est responsable de la production de “The Morning Show” et “Truth Be Told”, deux émissions Apple TV +. Il est également à l’origine de « Little Fires Everywhere » de Hulu et d’autres émissions populaires.

Apple a travaillé dur pour étendre le catalogue Apple TV+ en acquérant les droits de films et d’émissions de télévision, ainsi qu’en concluant de nouveaux accords avec des artistes célèbres. L’acquisition de la société de Witherspoon pourrait être une autre étape pour apporter encore plus de productions originales à Apple TV+, qui est disponible depuis novembre 2019 sans contenu tiers dans son catalogue.

