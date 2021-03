WSJ: Apple va lutter contre la législation des États ciblant l’App Store

Selon un rapport du le journal Wall Street, Apple et Google ont embauché des lobbyistes locaux et se sont plongés dans un projet de loi en Arizona, au Maryland et en Virginie. Dans le cas d’Apple, la législation vise souvent l’App Store.

De la confidentialité en ligne et des publicités numériques aux frais de l’App Store, une vague de factures locales ouvre une nouvelle frontière dans le but de limiter le pouvoir de la Silicon Valley.

Les propositions de politique des États bénéficient du soutien bipartite des législateurs qui souhaitent tempérer l’influence et le poids financier des entreprises, qui se sont accrus pendant la pandémie.

Apple surveille de près les législations de ces États car elles peuvent devenir une norme nationale en l’absence d’action fédérale comme cela s’est produit en 2018 en Californie.

En Arizona, le projet de loi qui pourrait forcer Apple à ajouter des options de paiement alternatives dans l’App Store, qui a été adopté à la State House, devrait être débattu au Sénat dans les prochaines semaines.

La représentante de l’État républicain Regina Cobb, le principal parrain de la loi, a déclaré que le projet de loi concernait «la protection des consommateurs et la transparence», et a déclaré qu’un vote final pourrait avoir lieu dans le mois prochain. Mme Cobb a dit qu’elle croyait qu’il y avait suffisamment de votes pour adopter le projet de loi dans le Sénat étroitement divisé. Apple et Google ont fait beaucoup de lobbying contre le projet de loi, a déclaré Mme Cobb.

Apple a refusé de commenter le lobbying en Arizona auprès de la WSJ. Une porte-parole de l’entreprise a déclaré qu’Apple «a créé l’App Store pour être un endroit sûr et fiable pour que les utilisateurs puissent télécharger les applications qu’ils aiment et une excellente opportunité commerciale pour les développeurs. Cette législation menace de briser ce modèle très efficace et de saper les solides protections que nous avons mises en place pour les clients. »

Si ce projet de loi est adopté en Arizona, il pourrait théoriquement permettre aux développeurs d’utiliser des systèmes de paiement tiers dans l’App Store, ce qui permettrait aux développeurs d’éviter potentiellement la réduction de 15% à 30% d’Apple sur les transactions et les achats intégrés.

Comme un représentant de l’État a déclaré que ce projet de loi pourrait être adopté en Arizona, les chances que cela se produise ont commencé à changer. Tel que rapporté par 9to5Mac au début du mois de mars, ce projet de loi d’État l’a maintenant dépassé par rapport à un projet de loi similaire qui a échoué dans le Dakota du Nord.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez 9to5Mac sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: