WSJ: P&G parmi les entreprises testant un moyen soutenu par la Chine de contourner les règles de transparence du suivi des applications

Alors qu’Apple se prépare à déployer sa nouvelle fonctionnalité de transparence du suivi des applications dans iOS 14.5, les entreprises du monde entier s’efforcent de trouver des moyens de contourner les directives.

Un rapport du Wall Street Journal offre aujourd’hui de nouveaux détails sur les entreprises impliquées dans le développement et le test d’une technologie publicitaire en Chine pour collecter des données auprès des utilisateurs d’iPhone pour des publicités ciblées sans le consentement de l’utilisateur.

Cette technologie a été rapportée pour la première fois le mois dernier par le Financial Times. Comme nous l’avons expliqué à l’époque, la technologie a été développée par l’Association chinoise de la publicité, soutenue par l’État, qui a encouragé l’adoption d’identifiants «CAID» comme alternative à l’IDFA.

Apple a répondu au rapport en soulignant que les règles de transparence du suivi des applications seront appliquées de la même manière à tous les développeurs du monde entier. Il est également important de noter que les directives de transparence du suivi des applications vont au-delà de la collecte IDFA. Les directives indiquent qu’une application ne peut pas effectuer de suivi inter-applications de quelque nature que ce soit sans obtenir d’abord une autorisation explicite.

Les entreprises impliquées

Le rapport d’aujourd’hui du Wall Street Journal élabore sur «l’alternative» IDFA en cours de développement en Chine. Plus particulièrement, le rapport indique que Procter & Gamble a participé au test de la technologie. P&G est l’un des plus grands annonceurs au monde et la «plus grande entreprise occidentale impliquée» dans l’alternative chinoise IDFA, indique le rapport.

La société s’est associée à des dizaines de groupes commerciaux et d’entreprises technologiques chinois travaillant avec l’Association chinoise de la publicité soutenue par l’État pour développer la nouvelle technique, qui utiliserait une technologie appelée empreinte digitale des appareils, ont déclaré les gens. Surnommée CAID, la méthode de publicité est testée via des applications et rassemble les données des utilisateurs de l’iPhone pour diffuser des publicités ciblées.

P&G a déclaré qu’il travaillait avec le groupe de commerce en Chine pour aider à trouver des moyens de «fournir un contenu utile que les consommateurs souhaitent d’une manière qui donne la priorité à la confidentialité, à la transparence et au consentement des données».

Apple a répondu avec une déclaration mettant l’accent sur l’application de l’ATT:

« Les conditions et directives de l’App Store s’appliquent de la même manière à tous les développeurs du monde entier, y compris Apple », a déclaré un porte-parole d’Apple. «Nous croyons fermement que les utilisateurs devraient être invités à demander leur autorisation avant d’être suivis. Les applications qui ne tiennent pas compte du choix de l’utilisateur seront rejetées. »

D’autres sociétés mentionnées dans le rapport d’aujourd’hui impliquent les cabinets comptables Deloitte LLP et PricewaterhouseCoopers, ainsi que Nielsen. ByteDance, la société mère de TikTok, est également impliquée, comme cela a déjà été rapporté.

Une date ferme pour l’entrée en vigueur de la transparence du suivi des applications n’a pas encore été annoncée par Apple, mais elle devrait arriver parallèlement à la sortie d’iOS 14.5 dans les prochaines semaines.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: