WSJ soutient le rapport d’abonnement aux podcasts Apple; créateurs rémunérés «directement»

Un rapport publié hier a suggéré que l’événement Spring Loaded d’aujourd’hui verrait le lancement d’un abonnement aux podcasts Apple, potentiellement de marque Apple Podcasts +. Un nouveau rapport aujourd’hui corrobore cela, mais a un point de vue quelque peu différent.

Le WSJ affirme que les créateurs seront rémunérés «directement» par les auditeurs…

Arrière-plan

L’application Podcasts d’Apple s’est jusqu’à présent conformée au modèle classique, agissant comme un index de recherche et un mécanisme de lecture pour des émissions audio disponibles gratuitement. Tout le monde peut héberger un podcast n’importe où, créer un flux RSS pour celui-ci, et cela sera capté par les applications de podcast, y compris les podcasts Apple. Beaucoup considèrent que ce modèle fait partie intégrante de la définition d’un podcast.

Spotify a créé la controverse il y a près d’un an en cassant ce modèle en annonçant des podcasts exclusifs à Spotify, qui se concentraient sur des noms de premier plan comme Josh Rogan et Michelle Obama.

Jusqu’à présent, Apple a créé un petit nombre de podcasts originaux tels que l’émission compagnon For All Mankind et la série True Crime The Line.

Rapports d’abonnement aux podcasts Apple

Un rapport de Vox hier suggère que nous assisterons aujourd’hui au lancement d’un service d’abonnement aux podcasts Apple.

Peter Kafka de Vox Media dit qu’il pense qu’Apple annoncera un nouveau service d’abonnement au podcast mardi, lors de l’événement “ Spring Loaded ” d’Apple en avril […] Un service payant premium, peut-être appelé Podcasts +, verrait un catalogue d’émissions exclusives à Apple faire ses débuts dans l’application Apple Podcasts, de la même manière que les émissions et les films Apple TV + TV ne peuvent être trouvés que dans l’application Apple TV.

Le WSJ corrobore l’idée d’un abonnement, mais a une vision quelque peu différente.

Apple devrait dévoiler mardi sa mise à jour annuelle des iPad haut de gamme, entre autres nouveaux produits, et introduire une option d’abonnement payant dans son application de podcast. […] Le déploiement d’une option d’abonnement payant dans son application de podcast permettra aux auditeurs de rémunérer directement les hôtes, selon des personnes familiarisées avec l’effort. Il souligne une stratégie de base que le directeur général Tim Cook a défendue avant la pandémie, une stratégie axée sur le développement des services numériques de l’entreprise pour alimenter la croissance et rendre l’écosystème d’Apple encore plus collant. La division des services d’Apple a généré près de 16 milliards de dollars de ventes au cours du trimestre terminé en décembre, soit une augmentation de près de 25% par rapport à la même période de l’année précédente.

Prises contradictoires

Le rapport d’hier suggère qu’Apple commandera des exclusivités, facturera un abonnement aux utilisateurs, puis indemnisera les créateurs de ces émissions exclusivement Apple. Le rapport du WSJ ne mentionne pas les exclusivités Apple et suggère que les créateurs seront en quelque sorte rémunérés «directement» par les utilisateurs.

Ce dernier rapport semble quelque peu contradictoire. Un abonnement implique une somme fixe versée à Apple, le fabricant de l’iPhone distribuant ensuite une part aux créateurs. Les auditeurs qui paient des créateurs impliquent directement davantage un modèle de bascule. Bien qu’il y ait des moyens de concilier les deux, ils seraient désordonnés.

Dans l’ensemble, il semble plus probable que le rapport Vox soit correct, et celui du WSJ est basé sur quelque chose d’un malentendu. Comme nous l’avons suggéré hier, il est également possible – ou même probable – qu’un abonnement Podcasts + soit lancé gratuitement avec un Apple Music ou Apple TV + one.

