WTA 1000 Madrid – Badosa est déjà en demi-finale

05/05/2021 à 13:35 CEST

.

L’Espagnol Paula Badosa, invitée au tournoi, a prolongé sa semaine magique au tournoi de Madrid et s’est qualifiée pour les demi-finales en battant la Suisse en quarts de finale Belinda Bencic, huitième tête de série, par 6-4 et 7-5.

Badosa, 62 ans au monde et qui est entré dans le tableau principal de Madrid grâce à une invitation, il savait à quoi il affrontait et quelles options il avait pour surmonter le match: il a gagné Bencic cette même année au seizième de Charleston en trois sets (6-2, 6-7 et 6-1).

C’est le premier Espagnol à atteindre les demi-finales de l’histoire du tournoi de Madrid. Son rival sera le vainqueur du match opposant le numéro un mondial, l’Australien Ashleigh Barty, et le tchèque Petra Kvitova, trois fois vainqueur ici.

Déjà dans le troisième match du match contre Bencic il a été sculpté Badosa trois balles «break», dont il n’en avait besoin que d’une. Un jeu vierge au service, avec les Espagnols allumés à l’attaque, a mis le jeu sur son visage.

Elle a maintenu cet avantage sans difficulté jusqu’à ce que plusieurs erreurs la plongent dans un nid-de-poule qui a mis fin à ses revenus (4-4). Il a ensuite fait un pas en avant sur le court et a ajouté les deux matchs suivants et avec eux le premier set (6-4).

La précision de sa droite l’a de nouveau mise en tête dans le deuxième set. Bencic, très précaire jusque-là, elle a retrouvé sa concentration et s’est ralliée d’un 2-0 Badosa jusqu’à mener par 2-3. C’était la première fois qu’il se voyait en tête du tableau de bord.

Après avoir maintenu un combat serré jusqu’à 5-5, l’Espagnole a cassé dans le match suivant et a clôturé la victoire sur sa deuxième balle de match.

La Magic Box étend son pouvoir Badosa dès le premier tour, dans lequel elle a battu la Tchèque Barbora Krejcikova, 39 du monde. Il a battu le Suisse dans le deuxième Jil Teichmann (40) et dans le troisième au letton Anastasija Sevastova (54), de la phase précédente.