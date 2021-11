WTF ? Un sermon du samedi à une chorale très mécontente

Ok, donc le voici, la veille de dimanche encore, après une autre semaine de nouvelles lugubres qui comportaient des équivoques sur le fait qu’un enfant de 17 ans et sa mère déplorable aient fait quelque chose de mal en traversant une frontière d’État avec un AR- 15 pour servir de justicier en visite, puis a tué deux personnes.

Était-ce faux ? Beaucoup de gens semblent penser que non.

Le juge dans l’affaire a une fois de plus révélé le cœur sombre de tant de jurisprudence américaine, ainsi qu’une démonstration à quel point il est risqué d’obtenir un procès équitable si votre peau est noire ou si votre politique est bleue.

Nous avons également appris comment le comité enquêtant sur les événements du 6 janvier de cette année est bloqué par des personnes comme Mark Meadows, l’un des singes volants les plus en vue de Trump, alors qu’ils revendiquent des «privilèges» qui finiront probablement par être jugés par une Cour suprême empilée avec des ailiers de droite radicaux, des boulots dingues évangéliques, et au moins deux prédateurs sexuels susceptibles de s’emparer de votre chatte, si vous en avez un, et si vous êtes un employé vulnérable, ou une fille à une fête qui pourrait être désignée comme une victime.

Nous avons vu l’un de ces juges pleurer et se plaindre lors de ses audiences de confirmation, et nous avons vu l’autre utiliser sa couleur de peau et son héritage pour détourner les charges qu’Anita Hill (une bien meilleure personne et sûrement un bien meilleur avocat) avait portées contre lui . Il (Clarence Thomas, que son nom vive dans l’infamie) a dit qu’il était la vraie victime, comme le font si souvent les pleurnichards de droite. Il a été la cible d’un « lynchage high-tech », a-t-il déclaré. Et, accessoirement, le fils de pute a été nommé à la cour par George HW Bush, l’un des républicains « modérés » que tout le monde semble penser qu’ils étaient si courants il n’y a pas si longtemps. Mais ils n’ont jamais été modérés, à moins de penser que les pauses accordées aux riches avec une générosité toujours croissante depuis que Reagan était au pouvoir étaient « modérées », voire « conservatrices ». Ou, vous avez peut-être été persuadé de penser que le racisme clin d’œil du Parti républicain était « modéré » parce qu’il était juste un peu plus poli et moins manifeste que ce que nous avons connu depuis que Trump & Co. l’ont fait si à la mode parmi tant d’autres.

Nous avons également entendu davantage cette semaine sur tous les fonctionnaires électoraux qui reçoivent maintenant des menaces de mort, des actes de terrorisme vraiment laids et menaçants dirigés contre eux et même leurs enfants. Les voyous qui les menacent sont énervés parce que ces employés de l’État ont rempli leurs fonctions de fonctionnaires supervisant les élections dans des endroits comme l’Arizona, la Pennsylvanie et la Géorgie. Pire que tout, nous avons appris qu’aucune mesure n’a encore été prise par « les autorités » pour arrêter ce genre de merde et s’en prendre à ces lâches voyous qui leur laissent des messages de menace.

Pendant ce temps, bien que cela ne semble plus être une « nouvelle », nous continuons de voir la justice à la fois retardée et refusée, car tant de crimes très médiatisés continuent d’être en évidence, et alors que nous continuons d’attendre les arrestations et le procès de ceux qui détournent si activement la vérité, la justice, et ce qu’on nous a dit une fois, c’était « la manière américaine ».

Le rythme terne et déprimant se poursuit de la manière la plus morne et la plus décourageante. La plupart du temps, il peut sembler que ce pays ne se prend plus très au sérieux. Nous approuvons des choses qu’aucune nation civilisée ne devrait admettre, apportant aide et réconfort aux ennemis de la démocratie. Et même les meurtriers peuvent reprendre courage, tant qu’ils sont blancs. Imaginez le soutien que Kyle Rittenhouse obtiendrait s’il était noir et avait tiré sur les deux mêmes blancs à Kenosha l’année dernière. Bon sang, jusqu’où seraient-ils allés dans cette rue, armés d’armes semi-automatiques.

Nous voici donc un samedi de novembre, année de notre Seigneur 2021 (à moins que vous ne remettiez la lecture à plus tard). Au nord de moi, un prêtre épiscopal nommé Charles Rouse s’adressera à ses ouailles demain. Le révérend Rouse a mon respect, même si beaucoup de ceux qui prétendent être chrétiens ne le font pas. Je l’ai rencontré il y a trois étés lorsqu’il est venu se joindre aux manifestations contre Trump et la politique de cruauté agressive de Trump et de Stephen Miller envers les enfants et les parents demandeurs d’asile à notre frontière sud. L’asile qu’ils recherchaient provenait souvent de problèmes créés dans ce pays, un endroit avec un appétit insatiable pour la drogue. Le révérend Rouse, un bon berger, s’est présenté à presque toutes les 18 manifestations organisées à Paradise au cours de l’été chaud de 2018, lorsqu’un petit groupe de personnes courageuses s’est opposé à retirer les bébés des bras de leur mère. Vous savez, la façon dont les chrétiens dignes de ce nom auraient pu le faire, bien que la plupart ne l’aient pas fait. Vous auriez pu penser qu’ils allaient manifester leur soutien aux « valeurs familiales », étant donné que leur religion est largement basée sur l’histoire d’une mère cherchant refuge alors qu’elle était sur le point de mettre un bébé au monde. Le paradis avait beaucoup d’églises, mais beaucoup moins de vrais chrétiens. Ou des patriotes, d’ailleurs, même si beaucoup de gens là-bas se flattaient de penser qu’ils étaient les meilleurs des deux.

Au nord et légèrement à l’est de moi, Joseph et Marguerite Munoz, vieux et chers amis, seront engagés dans le culte demain matin, bien qu’ils pratiquent leur foi tous les jours de la semaine. Ce sont deux autres chrétiens qui semblent avoir compris le message que Christ a enseigné tellement mieux que tant de personnes qui prétendent être chrétiennes. Il est lamentable de nos jours que diffamer ou discréditer le message du Christ soit devenu si populaire. De tels hypocrites ne voient aucune contradiction apparente dans la louange de Jésus tout en participant activement au culte du trumpisme. Nous ferions bien de prier pour plus de chrétiens comme Joseph et Margaret Munoz, ou comme le révérend Rouse, ou comme Jimmy et Rosalind Carter. Cela pourrait également valoir la peine d’envoyer quelques prières pour beaucoup moins comme Franklin Graham, Joel Osteen, Rick Santorum ou Mike Huckabee et sa fille Sarah.

L’une des personnes dans la vidéo musicale ci-dessous est Lila Downs, une chanteuse américano-mexicaine qui fait honneur aux deux nations, tout comme tant de Mexicains qui parviennent à ne pas stéréotyper tous les Américains comme des connards racistes épris de Trump de la manière dont Trump a stéréotypé le peuple. du Mexique sous les acclamations de tant de gens ici. Au cours de notre histoire avec le pays du sud, nous avons été à peu près les pires voisins imaginables. Si j’étais mexicain, je doute que je pourrais être si magnanime.

