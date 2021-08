Wu Lei est appelé par la Chine et ne jouera pas contre Majorque

in

25/08/2021 à 19h45 CEST

Le milieu de terrain de l’Espanyol Wu Lei est entré dans l’appel de l’équipe senior chinoise de disputer deux matches de qualification pour la Coupe du monde du Qatar, a annoncé mercredi le club bleu et blanc.

Le footballeur affrontera l’Australie et le Japon les 2 et 7 septembre et voyagera ce jeudi. Ainsi, le joueur ne sera pas disponible pour le match de perruches contre Majorque, prévu ce vendredi à Son Moix.

Wu Lei est l’un des joueurs réguliers de l’équipe senior chinoise et l’un des grands espoirs de l’équipe de se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar. La Chine est dans le groupe B avec l’Australie, le Japon, Oman, l’Arabie saoudite et le Vietnam réunis.

Le milieu de terrain bleu et blanc, en revanche, espère également que cette saison sera très positive en termes de perruche. L’année précédente, son rôle avait été réduit, disputant onze matchs en tant que titulaire, loin des 30 au début qu’il avait disputés lors de la campagne 2019-2020.

Avant le début de la saison, Wu Lei a avoué qu’il espérait apporter plus à l’équipe. Le footballeur était ravi de retourner en première division.