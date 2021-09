Wuchang: Fallen Feathers est Bloodborne de la dynastie Ming

La course cruiserweight d’Oleksandr Usyk a été l’une des réalisations les plus impressionnantes qu’un combattant ait produites dans la boxe moderne. En l’espace de 15 combats seulement, l’Ukrainien est devenu le champion du monde incontesté WBA, WBC, IBF et WBO. . Usyk a dominé Hunter au tour final Oleksandr Usyk utilise la tête de Michael […] More