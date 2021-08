Wudu et Chesang requalifiés, Carla Domínguez manque de bronze

22/08/2021 à 20h18 CEST

.

Le jury d’appel des Coupes du monde U-20 de Nairobi a décidé de requalifier l’Ethiopien Melknat wudu déjà l’Ougandais Prisca Chesang, avec laquelle les Espagnols Carla Dominguez elle manque de bronze dans la finale féminine du 5 000 mètres.

Initialement Wudu et Chesang ont été disqualifiés après avoir terminé la course, dans laquelle l’Éthiopien a remporté Mizan Alem. L’argent a été décerné au Kenyan Zenah cheptoo et le bronze à Dominguez.

Au lieu de cela, l’appel éthiopien et ougandais a prospéré et tous deux ont été réintégrés respectivement en deuxième et troisième position, avec des temps de 16 : 13,16 et 16 : 21,78. Cheptoo est quatrième avec 16 : 29,44 et Dominguez, champion d’Europe, cinquième avec 16 : 45,79.

L’Espagne, qui a connu deux éditions de la Coupe du monde U-20 sans une seule médaille, en a remporté trois à Nairobi : l’argent de Ébosèle en triple, et les bronzes de Paul Mcgrath à 10.0000 mars et José San Pastor en décathlon.

La performance de l’équipe espagnole, composée de 16 athlètes, est également résumée avec 10 finalistes, 13 parmi les 10 meilleurs et 14 athlètes présents en 15 finales.