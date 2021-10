Wunderbit Trading : Trading automatique de crypto-monnaie avec des bots

Wunderbit est une société qui a développé une plateforme de trading dans le but de faciliter l’exposition au trading de crypto-monnaie. Pour cela, ils utilisent un système assez similaire au trading social bien connu, en plus de mettre en œuvre des bots qui peuvent être facilement configurés par l’utilisateur à l’aide de sa stratégie TradingView ou via des scripts.

Plus qu’un fonctionnement, Wunderbit Trading propose une série de fonctions que nous vous suggérons de connaître, puisqu’il a connu une croissance exponentielle ces derniers mois, et, que vous soyez un trader avancé ou un débutant, vous saurez sûrement tirer parti de l’échange automatisé.

Fonctionnalités et fonctions de trading de Wunderbit

Tout d’abord, en entrant sur la plateforme Wunderbit Trading, nous avons remarqué qu’il s’agit d’un portail assez intuitif qui peut être placé dans la langue souhaitée. En plus de ladite caractéristique ; Comme mentionné précédemment, ils offrent la possibilité de copier les signaux d’autres commerçants ou les configurations de leurs bots ; qui suivent des indications préalablement établies par l’expert.

C’est un avantage dont on peut profiter avec son forfait gratuit, en plus des bots pour le trading automatique avec Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies ; que vous pouvez configurer en fonction de votre stratégie.

En plus de cela, en analysant Wunderbit Trading, nous notons qu’il dispose de robots de type DCA. Ceux-ci sont globalement efficaces pour les débutants, car ils définissent simplement des marges ou des écarts par rapport au prix d’un certain jeton ; Si cela tombe en dessous de cette limite, le token sera acheté ou vendu en fonction de la position de l’utilisateur.

D’autre part, une fonction caractéristique de la plateforme est qu’elle permet au commerçant d’avoir plusieurs comptes actifs et de les gérer facilement grâce à un terminal dont il dispose. C’est un avantage qui peut sans aucun doute être bien exploité par les experts.

A noter que grâce à la possibilité de gérer plusieurs comptes, la plateforme Wunderbit Trading a également mis en place une fonction d’enregistrement d’agent. Fondamentalement, cela permet à un certain utilisateur d’accéder au capital d’un investisseur pour rentabiliser ses fonds et obtenir des résultats positifs ; pour cette raison, un pourcentage des bénéfices obtenus sera accordé.

Cependant, avant de s’exposer aux avoirs des investisseurs, les mandataires seront soumis à une série de tests ; De plus, ils doivent répondre aux exigences de la plateforme pour les considérer comme appropriés.

Convivialité

Il s’agit d’une plateforme assez intuitive et simple d’utilisation, cependant, vous devrez y consacrer quelques heures si vous voulez la connaître complètement. À l’heure actuelle, lorsque vous vous connectez, certaines des fonctions principales sont : lier l’échange, créer des opérations, créer des robots ou accéder à la zone de négociation sociale.

De plus, il montre également en bas les fonds détenus à ce moment-là, les gains ou les pertes enregistrés en général ou par termes, le portefeuille, entre autres.

Dans la zone de gauche se trouve le menu, où vous pouvez voir chacune des fonctions, paramètres ou autres fonctionnalités ; Vous pouvez également changer le volume de couleur à sombre, la langue ou vous déconnecter dans la zone supérieure droite.

Forfaits et services

Si vous avez des doutes sur le potentiel de Wunderbit Trading, vous pouvez acheter l’essai gratuit de 7 jours du plan PRO qu’ils proposent dans leur catalogue de services. S’il n’est pas assez complet en termes de fonctionnalités, c’est aussi simple que de ne pas payer, mais s’il a montré des performances idéales, vous pouvez acheter l’un des plans suivants :

Gratuit: Comprend les fonctions principales, bien que quelque peu limitées. Basique: pour 9,95 $ par mois, vous pouvez profiter d’avantages et de fonctions plus étendues, où se démarque la possibilité de maintenir 15 opérations ouvertes.Pro: conçu pour les agents, puisqu’il permet d’avoir 15 bots, 100 opérations ouvertes et jusqu’à 5 API issues de divers échanges. Pour 24,95 $ par mois, il offre des fonctionnalités presque illimitées.Prime: fonctionnalités illimitées, positions ouvertes illimitées, API d’échange illimitées. Conçu pour que les meilleurs traders puissent en tirer le maximum d’avantages. Son prix approximatif est de 44,95 $ par mois.

En plus d’avoir des prix compétitifs, Wunderbit Trading inclut également des réductions de prix de base pour l’achat d’un abonnement plus long. Pour l’achat du service de :

3 mois -10% .6 mois -15% .12 mois -20% .24 mois -25%.

Les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à des fins d’information uniquement, en aucun cas destinées à encourager l’achat / la vente d’instruments financiers.

