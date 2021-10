Wunderman Thompson nomme Tarun Rai au poste de directeur exécutif, initiatives stratégiques, APAC

Dans son nouveau rôle, Rai contribuera à accélérer la croissance dans les nombreux pays de la région

Wunderman Thompson a annoncé la nomination de Tarun Rai, ancien président et PDG du groupe Asie du Sud, au poste de directeur exécutif, initiatives stratégiques, APAC. La nomination sera effective à partir du 1er janvier 2022. Dans son nouveau rôle, Rai contribuera à accélérer la croissance dans les nombreux pays de la région après avoir passé 25 ans dans l’écosystème publicitaire indien. Il relèvera d’Ewen Sturgeon, PDG, International, Wunderman Thompson.

« Nous tenons à remercier Tarun pour son leadership et ses efforts en tant que PDG du groupe en Asie du Sud, et nous sommes ravis que Tarun poursuive ses conseils stratégiques et son soutien à l’agence alors qu’il deviendra notre directeur exécutif APAC des initiatives stratégiques », dit Esturgeon.

Au cours de son mandat en tant que président et chef de la direction, Rai a mené des changements importants au niveau organisationnel et culturel, menant plus récemment la transition en douceur vers Wunderman Thompson. Il est reconnu pour avoir mis l’entreprise, anciennement connue sous le nom de JWT, sur une trajectoire de croissance agressive. Il a également aidé l’organisation à diversifier ses capacités afin de mieux servir ses clients. De plus, il a favorisé une culture de collaboration entre les différentes sociétés du groupe, ainsi que la constitution d’une solide équipe de direction.

« Les sept dernières années ont été très excitantes et enrichissantes. Les changements sans précédent de ces années ont nécessité un leadership agile. J’ai également eu l’opportunité de diriger la transition vers notre nouvelle entreprise, Wunderman Thompson, qui a un puissant mélange de créativité et de technologie. Nous travaillons en partenariat avec certains des meilleurs clients de l’industrie et j’apprécie leur amitié et leur soutien. Je suis extrêmement fier de nos employés et de notre équipe de direction pour leur travail fantastique tout au long de ces années. J’ai maintenant hâte d’occuper mon nouveau rôle dans une géographie élargie », a déclaré Rai.

