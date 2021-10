Wunderman Thompson South Asia nomme Shamsuddin Jasani au poste de PDG

La nomination entrera en vigueur le 1er novembre.

Wunderman Thompson, a nommé jeudi Shamsuddin Jasani au poste de directeur général entrant pour l’Asie du Sud. La nomination entrera en vigueur le 1er novembre. Jasani « Shams » relèvera directement d’Ewen Sturgeon, PDG, International, Wunderman Thompson.

Pour Sturgeon, Shamsuddin Jasani est le successeur naturel pour continuer à propulser les activités de Wunderman Thompson en Asie du Sud.

Jasani est un vétéran de l’industrie, ayant lancé Isobar en Inde en 2008, le faisant passer d’une équipe de deux personnes à plus de 300 personnes en Asie du Sud. C’est un grand honneur, mais une responsabilité encore plus grande, de rejoindre une marque aussi emblématique que Wunderman Thompson, a déclaré Jasani. « Je suis impatient non seulement de poursuivre l’héritage de Wunderman Thompson, mais aussi de le porter à de plus hauts sommets grâce à la combinaison de la création, des données, du commerce et de la technologie. Je pense que chez Wunderman Thompson, nous avons tous les ingrédients pour être le partenaire de choix pour la croissance et la transformation des marques et des entreprises en Inde », a-t-il ajouté.

Chez Wunderman, Thompson fait partie d’une agence de création, d’une société de conseil et d’une société de technologie. Ses experts fournissent des capacités de bout en bout à l’échelle mondiale pour inspirer l’ensemble de la marque et de l’expérience client.

Lire aussi: Fabindia sort la publicité ‘Jashn-e-Riwaaz’ comme tendance #BoycottFabindia avant Diwali

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.