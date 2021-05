WW3: la Chine et les États-Unis se dirigent vers une «très grande guerre» contre Taiwan prévient un officier australien à la retraite Monde | Nouvelles

Il a également admis que Washington n’était “pas convaincu” qu’il pourrait gagner un tel conflit militaire et que l’Australie pourrait faire face à des “attaques collatérales” de la Chine. Les spéculations ont été nombreuses sur les intentions de la Chine envers Taipei, un officier de la marine américaine prévoyant que Pékin pourrait annexer Taiwan dans les six prochaines années. Ces craintes ont été alimentées par le comportement de plus en plus agressif de la Chine envers son voisin, associé à une rhétorique toujours plus belliqueuse.

En avril, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Le Yucheng, a insisté sur le fait que Pékin “ne permettra jamais à Taiwan d’être indépendant”.

Le major général à la retraite et sénateur libéral Jim Dolan a déclaré à Sky News Australia que toute tentative de la Chine de reprendre Taiwan par la force impliquerait inévitablement un conflit militaire majeur.

Il a expliqué: «La Chine a un objectif et c’est de reprendre Taiwan pacifiquement ou par la force et nous devons l’accepter.

L’ancien officier australien a ajouté: «C’est ce qui se passe après ces premiers affrontements dans la guerre entre la Chine et les États-Unis qui m’inquiète le plus.

«Vous voyez, les États-Unis ne sont pas convaincus qu’ils peuvent gagner cette guerre.

“Et s’il est poussé hors du Pacifique, que faisons-nous alors?”