WW3: la CIA et le MI6 ont reçu un avertissement «d’urgence» pour une «frappe nucléaire imminente» de Moscou | Monde | Nouvelles

Guerre nucléaire: un expert analyse le risque de guerre entre les États-Unis et la Russie

Oleg Penkovsky était un colonel du renseignement militaire soviétique à la fin des années 50 et au début des années 60, chargé d’informer le Royaume-Uni de la mise en place de missiles par le Kremlin à Cuba. Son travail a aidé à construire des renseignements précis qui ont conduit à la résolution de la crise des missiles cubains et il est largement connu pour être «l’espion qui a sauvé le monde» d’un conflit nucléaire total, ce qui lui a valu le nom de code HERO pour ses efforts. Cependant, l’auteur Jeremy Duns a discuté avec l’animateur de Cold War Conversations, Ian Sanders, de la façon dont Penkovsky a presque commencé la troisième guerre mondiale.

M. Sanders a déclaré: “Ils ont convenu avec lui d’une procédure consistant à faire sonner divers téléphones afin d’avertir d’une première frappe s’il pensait que l’Union soviétique était sur le point d’utiliser des armes nucléaires.”

M. Duns a répondu: «Cela est dû au mur de Berlin et Penkovsky avait affirmé qu’il en avait eu connaissance un peu à l’avance.

«Ils ont dit ‘pourquoi vous ne nous l’avez pas dit?’ et c’était parce que la procédure qu’ils avaient avec lui étant à Moscou et à quel point il était compliqué de mettre des choses dans une goutte morte – cela a pris trop de temps.

«En conséquence, ils avaient manqué les premières informations sur la montée du mur, même si je ne suis pas sûr de ce qu’ils auraient pu faire à ce sujet.

La CIA et le MI6 ont tous deux reçu un avertissement (Image: GETTY)

Oleg Penkovsky était une colone du renseignement militaire soviétique (Image: GETTY / WIKI)

«Puis ils ont commencé à penser ‘et si les choses tournaient vraiment mal et que nous nous trouvions dans une sorte de situation de première frappe?’ ‘

À l’époque, Penkovsky photographiait des milliers de documents top-secrets avec une caméra miniature et les laissait dans des paquets de cigarettes pour être ramassés par Janet Chisholm – l’épouse du chef du MI6 à Moscou – Ruari Chisholm.

Penkovsky communiquait généralement avec ses maîtres par le biais de ces notes transmises à Mme Chisholm, mais ils avaient besoin d’une autre méthode au cas où il ne la rencontrerait pas.

M. Duns a détaillé comment le 2 novembre 1962, moins d’une semaine après la fin de la crise des missiles de Cuba, deux appels de ce type ont été effectués.

Il a déclaré: «Ils avaient besoin d’une procédure d’urgence et ils ont donc proposé cette chose, il y avait deux numéros – un américain et un britannique qui pouvaient être appelés et il respirait le téléphone trois fois, raccrochait et recommençait.

Penkovsky a utilisé des gouttes mortes pour transmettre des informations (Image: GETTY)

“Ce serait [the signal for] “ J’ai de véritables informations exploitables sur une frappe nucléaire imminente.

«Ils ont reçu cet appel – à la fois les Américains et les Britanniques – mais, comme je le dis dans mon livre, je pense qu’il était assez clair que cela venait après l’arrestation de Penkovsky.

«L’explication la plus probable est qu’il avait été interrogé par le KGB et leur avait probablement donné l’information – leur disant qu’il s’agissait d’un type de signal différent.

«Ils auraient voulu tester cela – c’était un agent très volatil et au début et à la fin de sa carrière, il a essentiellement proposé et essayé de créer un conflit nucléaire.»

Un appel a été reçu par le chef adjoint de la CIA à Moscou, Hugh Montgomery, et l’autre par le chef de la station du MI6, Gervase Cowell, qui avait récemment remplacé Ruari Chisholm.

La crise des missiles cubains a poussé les tensions au bord (Image: GETTY)

Heureusement, les deux hommes étaient sceptiques quant au signal.

Bien que la crise semble finalement terminée, les missiles soviétiques sont toujours à Cuba tandis que les forces occidentales restent en alerte.

Cowell était convaincu que l’appel était une fausse alerte et, décidant que cela ne valait pas la peine d’être aggravé, il ne l’envoya pas dans la ligne de commandement.

Sir Gerry Warner, ancien chef adjoint du MI6, a rappelé l’incident dans une interview accordée en 2012 à la BBC: «Il n’a rien fait – ce qui était exactement la bonne chose à faire.

«Il n’a pas dit à son ambassadeur, il n’a pas dit à Londres, il n’a dit à personne, parce qu’il était moralement certain que Penkovsky avait été capturé, donc cela n’avait aucun sens.

Le MI6 a heureusement vu les avertissements (Image: GETTY)

“Mais s’il l’avait dit à quelqu’un d’autre, il aurait peut-être déclenché la panique la plus énorme.”

La crise des missiles de Cuba mettrait en évidence la nécessité d’une ligne de communication rapide, claire et directe entre Washington et Moscou.

En conséquence, la hotline Moscou-Washington a été créée. Une série d’accords réduisit plus tard les tensions américano-soviétiques pendant plusieurs années jusqu’à ce que les deux parties commencent à développer encore plus leur arsenal nucléaire.

Vous pouvez obtenir une copie du livre de M. Duns, “Dead Drop: La vraie histoire d’Oleg Penkovsky” ici.