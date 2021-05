WW3: la menace chinoise «augmente» alors que l’armée de Xi «se prépare à la guerre», déclare le ministre taïwanais | Monde | Nouvelles

S’adressant au journaliste de PBS Nick Schifrin, le ministre a suggéré que Pékin «forçait» d’autres pays à couper leurs liens avec Taiwan.

Il a déclaré au programme qu’il pensait «qu’ils essayaient également de couper Taiwan de la société internationale», suggérant que Pékin voulait que Taiwan soit exclu de l’Organisation mondiale de la santé et d’autres organes.

M. Wu a ensuite ajouté: «Ils forcent les autres pays à ne pas avoir de contact officiel avec nous. Et, de plus, les Chinois s’engagent également dans la guerre cognitive.

«Ils utilisent la cyberattaque, la désinformation et quelque chose de similaire pour perturber le processus démocratique ici à Taiwan, pour créer un conflit entre le gouvernement et la société, ou pour créer une méfiance entre Taiwan et notre principal allié, les États-Unis.