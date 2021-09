WW3 : les craintes de guerre montent en flèche alors que l’Ukraine prévient qu’un conflit total avec la Russie est « une possibilité » | Monde | Nouvelles

Les tensions entre Moscou et Kiev ont atteint un point d’ébullition plus tôt cette année après que la Russie ait massé davantage de troupes près des frontières contestées. Depuis 2014, au moins 14 000 personnes ont été tuées dans le conflit dans l’est de l’Ukraine.

Maintenant, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a averti qu’une guerre totale avec la Russie pourrait être une “possibilité”.

S’exprimant lors du sommet sur la stratégie européenne de Yalta (YES), M. Zelenskiy a déclaré : “Je pense qu’il peut y en avoir.

“C’est la pire chose qui puisse arriver, mais malheureusement, cette possibilité existe.”

M. Zelenskiy a également révélé qu’il avait tenté de rencontrer le président russe Poutine pour discuter du conflit, mais aucune réunion n’a encore eu lieu.

Il a poursuivi: “Honnêtement, je n’ai pas le temps de penser à lui.

“Je suis plus intéressé à savoir si nous pouvons vraiment nous rencontrer sur le fond, pas de manière déclarative comme il le fait avec certains États.

“Il me semble qu’aujourd’hui… ils ne voient pas l’intérêt de résoudre les problèmes.

« Mettre fin à la guerre et résoudre rapidement les problèmes de conflit – ils ne le veulent pas. »

LIRE LA SUITE : Poutine se rapproche de la conquête de la Biélorussie après avoir conclu un accord économique

Les exercices impliqueront des tirs réels mais ont déclenché l’alarme car la Biélorussie fait partie d’une zone quasi tampon entre l’Europe et la Russie.

En août de l’année dernière, d’énormes manifestations ont éclaté en Biélorussie à la suite d’une élection contestée qui a donné à Alexandre Loukachenko un sixième mandat à la présidence.

La Russie a soutenu la Biélorussie et a déclaré qu’elle serait prête à envoyer des troupes dans le pays si nécessaire.

La police a réprimé les manifestants et plusieurs personnalités de l’opposition ont été arrêtées ou emprisonnées.

Moscou a été un allié vital pour la Biélorussie après que l’Occident a imposé des sanctions à Minsk à la suite de la répression.

Mathieu Boulegue, chercheur au think tank Chatham House, a déclaré : « Loukachenko n’est plus vraiment disposé à participer [in the drills] de nouveau en 2017 pour être l’un des plus vantards, en quelque sorte, sur l’importance de cet exercice en termes d’intimidation qu’il représente contre l’Occident. »

Les deux présidents se sont exprimés pendant près de quatre heures et ont annoncé que 28 programmes renforçant l’intégration avaient été approuvés.

Ces programmes relèvent d’un accord syndical de 1999 qui appelle à des liens politiques, économiques et militaires étroits.

Cependant, il s’arrête avant une fusion complète et comprend l’établissement d’un marché unique du gaz d’ici la fin de 2023.

Bien que la Russie soutienne la Biélorussie, leurs relations ont été tendues après que M. Loukachenko a réprimandé Moscou pour avoir tenté de le forcer à renoncer au contrôle des actifs économiques.