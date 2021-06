WW3 news: La marine russe effectue des jeux de guerre le même jour où le Kremlin intercepte un avion espion américain | Monde | Nouvelles

L’armée russe termine un exercice opérationnel dans le Pacifique

Cette semaine, la flotte russe du Pacifique a effectué un exercice militaire dans l’océan Pacifique impliquant 20 navires de guerre et plusieurs navires. L’exercice a été effectué le 10 juin pour s’entraîner à répondre à une attaque ennemie simulée.

Un communiqué du ministère russe de la Défense a confirmé que l’exercice impliquait 20 navires de guerre, dont le croiseur lance-missiles Varyag.

Ce croiseur lance-missiles gigantesque de 186 mètres est équipé du missile supersonique P-1000 Vulkan et des missiles sol-air à longue portée S-300f Fort.

L’exercice a également impliqué l’avion anti-sous-marin à longue portée Tu-142mz et les chasseurs-intercepteurs à haute altitude MiG-31BM.

Les images de l’exercice montrent l’armée de l’air, les sous-marins et les navires russes alors qu’ils coordonnaient une opération de recherche et de destruction impliquant une attaque sous-marine simulée.

Joe Biden et Vladimir Poutine (Image : .)

La marine russe entreprend une énorme opération militaire (Image : ministère de la Défense de la Russie)

Cependant, les tensions entre Washington et Moscou ont atteint un point culminant lorsqu’un avion espion américain a été intercepté pour avoir prétendument volé à proximité de l’espace aérien russe dans l’extrême est du pays.

Le même jour que l’exercice, le district militaire de l’Est de la Russie a signalé avoir intercepté un avion de reconnaissance stratégique RC-135 au-dessus de l’océan Pacifique.

L’armée russe a déclaré : « L’équipage du chasseur russe a identifié la cible aérienne comme un avion de reconnaissance stratégique RC-135 de l’US Air Force et l’a escorté au-dessus de l’océan Pacifique.

Ils ont ajouté: “Après que l’avion militaire étranger a été détourné de la frontière d’État de la Russie, le combattant russe est rentré sain et sauf à sa base d’origine.”

Un avion espion de guerre américain a été intercepté en Russie (Image: .)

Le président américain Joe Biden – qui se trouve actuellement au Royaume-Uni pour le sommet du G7 – a déclaré qu’ils “montraient la force” des alliances de Washington.

Il a déclaré à Sky News: “Nous montrerons la force de nos alliances et expliquerons clairement à [Vladimir] Poutine et la Chine que l’Europe et les États-Unis sont serrés et prêts à bouger.”

Plus tard ce mois-ci, M. Biden rencontrera son homologue russe pour la première fois depuis son investiture à la Maison Blanche.

Le sommet en Suisse se tiendra à la fin de la visite du président américain en Europe et après sa rencontre avec les alliés américains de l’OTAN et de l’Union européenne.

Militaire russe (Image : Express)

M. Biden – qui a évoqué la perspective d’un sommet avec M. Poutine plus tôt cette année – a précédemment exprimé le rôle important que jouent les relations personnelles dans la politique étrangère.

Le président américain a vivement critiqué M. Poutine et, en février, on lui a demandé s’il pensait que le président russe était un tueur, ce à quoi il a répondu : “Je le pense”.

Cependant, M. Poutine a riposté aux propos et a déclaré: “Je me souviens dans mon enfance, lorsque nous nous disputions dans la cour, nous disions:” Il en faut un pour en connaître un “.

“Et ce n’est pas une coïncidence, pas seulement un dicton ou une blague d’enfants.

Le président russe Vladimir Poutine (Image : .)

“La signification psychologique ici est très profonde.

“Nous voyons toujours nos propres traits chez les autres et pensons qu’ils sont comme nous sommes vraiment.

“Et en conséquence, nous évaluons les activités (d’une personne) et donnons des évaluations.”

Ces derniers mois, Moscou a intercepté un certain nombre d’avions américains.

Le président américain Joe Biden (Image: .)

Le mois dernier, un avion de chasse russe a intercepté un avion américain au-dessus de la mer des Tchouktches, à la frontière orientale de la Russie.

En avril, le ministère russe de la Défense a publié des images d’un avion MiG-31 accompagnant un avion RC-135 au-dessus de la côte du Kamtchatka, dans l’extrême est de la Russie.

Quelques jours plus tôt, un avion de chasse russe MiG-31 escortait le même type d’avion de reconnaissance américain au-dessus de l’océan Pacifique.

Moscou a précédemment averti que l’augmentation des activités de reconnaissance près de la Russie risquait de faire monter les tensions entre le Kremlin et Washington en raison des inquiétudes suscitées par un conflit croissant en Ukraine.