WWD Honors récompense les lauréats de la mode, de la vente au détail et de la beauté d’aujourd’hui – WWD

Après deux années tortueuses de verrouillage, de réinvention et de rebond, la mode se réunira à nouveau – pratiquement cette fois – pour célébrer les meilleurs de l’industrie lors des WWD Honors Awards.

L’événement, qui se tiendra le 26 octobre au cours de la première journée du sommet numérique des PDG de WWD, mettra en lumière les sommités du design, les titans du leadership, les puissances de la vente au détail et les meilleurs citoyens d’entreprise qui non seulement survivent à la pandémie, mais prospèrent .

Miuccia Prada, co-directrice générale et co-directrice de la création du groupe Prada, ouvrira la voie, qui recevra le John B. Fairchild Honor.

Prada a rejoint l’entreprise de maroquinerie de sa famille en 1978 et a lancé sa première ligne pour femmes une décennie plus tard, redéfinissant le paysage de la mode saison après saison avec son approche imprévisible, sans compromis et minimaliste.

En remportant le Fairchild Honor, Prada rejoint un groupe distingué qui comprend les anciens lauréats Giorgio Armani, Leonard Lauder, Karl Lagerfeld et Ralph Lauren.

« Miuccia Prada n’a cessé de faire avancer la mode tout au long de sa carrière », a déclaré James Fallon, directeur éditorial de WWD et de Fairchild Media Group. « Nous sommes ravis qu’elle ait accepté d’être la récipiendaire du prix John B. Fairchild Honor de cette année.

Malgré les changements tectoniques commerciaux et sociaux qui ont atteint leur paroxysme pendant la pandémie et qui causent toujours une incertitude sans précédent, il y a beaucoup à célébrer.

Rick Owens recevra l’honneur WWD pour le créateur de vêtements pour femmes de l’année après une année record où il a donné «un doigt d’honneur exagéré pour condamner» et a servi des spectacles envoûtants.

Le directeur artistique de Dior Men Kim Jones et le rappeur, chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques Travis Scott recevront le clin d’œil pour Men’s Wear Designers of the Year. Jones, un maître collaborateur, s’est associé à Scott pour le printemps 2022 pour un spectacle qui a redéfini à quoi pourraient ressembler les vêtements pour hommes post-pandémie, de la couture fluide avec des touches des années 70 au vintage Western Americana.

Steve Rendle, président-directeur général de VF Corp., recevra l’Honneur du leadership créatif pour avoir traversé la pandémie sans recourir aux congés et ouvrir un nouveau vecteur de croissance avec l’acquisition prospective de Supreme.

Et Levi Strauss & Co. recevra l’honneur de la citoyenneté d’entreprise non seulement pour avoir une longue histoire d’engagement social, mais pour s’appuyer activement sur cet héritage, de l’ajout d’occasion pour aider à réduire son empreinte à l’institution d’un congé de maladie familial et à l’invitation à suivre.

Chip Bergh, PDG de Levi’s, sera également parmi les grands noms qui dévoileront les changements qui balaient la mode et la vente au détail lors du Sommet des PDG. Le sommet de deux jours se penchera également sur l’avenir :

• Ronnie Fieg, fondateur, Kith

• Rick Owens, directeur créatif, Rick Owens

• Michael Kliger, PDG, Mytheresa

• Geoffroy van Raemdonck, PDG, Neiman Marcus Group

• Marc Metrick, PDG, Saks

• Christina Hennington, directrice de la croissance, Target Corp.

• Manish Chandra, PDG, Poshmark

• Rebecca Hessel Cohen, directrice créative et fondatrice, LoveShackFancy

• Natalia Modenova et Daria Shapovalova, cofondatrices, DressX

• Sebastian Siemiatkowski, PDG et fondateur, Klarna, avec Gabby Hirata, président, DVF

• David Bassuk d’AlixPartners, leader mondial des pratiques de vente au détail, et Sonia Lapinsky, associée directrice

WWD récompensera également les entreprises les plus performantes dans les domaines de la mode, de la vente au détail et de la beauté avec des distinctions par catégorie. Les gagnants sont :

• Nike Inc., entreprise de mode la plus performante, grande capitalisation

• LoveShackFancy, entreprise de mode la plus performante, petite capitalisation

• Target Corp., détaillant le plus performant, grande capitalisation

• Kith, détaillant le plus performant, petite capitalisation

• Elf Beauty, entreprise de beauté la plus performante, grande capitalisation

• Olaplex, entreprise de beauté la plus performante, honneur à petite capitalisation

Le Sommet et les Honneurs se dérouleront sous forme numérique et le programme permettra aux membres du public de participer à des séances de questions-réponses en direct avec les leaders de l’industrie. Plus de détails et les informations d’inscription peuvent être trouvés ici.