WWD relance son site Web avec un nouveau look et des fonctionnalités améliorées – WWD

Bienvenue sur le nouveau WWD.com.

Le nouveau site Web offre des avancées majeures que les lecteurs devraient découvrir immédiatement. Ceux-ci inclus:

• Un design frais et moderne avec des polices améliorées, des images plus nombreuses et plus grandes et plus facile à suivre les nouvelles « fleuve ».

• Une plus grande visibilité pour les événements clés, des semaines de la mode aux événements sociaux clés tels que le Met Gala et les remises de prix.

• Nouveau branding/sous-site Beauty Inc pour permettre aux lecteurs de localiser facilement les dernières nouvelles de l’industrie de la beauté.

• Navigation plus fluide dans les revues de piste et les galeries.

• Accès facile à tout le contenu grâce à la nouvelle navigation MegaMenu.

• Une interface mobile améliorée.

• Une plus grande visibilité pour la vidéo.

Développé en interne par l’équipe technique de la société mère de WWD Penske Media Corp., le nouveau site Web a été mis en ligne mercredi.

« Nous sommes ravis de partager le nouveau look and feel de WWD.com », a déclaré Amanda Smith, présidente de Fairchild Media Group. « Les mises à jour reflètent la conception avant-gardiste et l’expérience utilisateur intuitive qu’attend notre public de cadres supérieurs de l’industrie. Nous fournissons un environnement publicitaire haut de gamme qui aligne les marques plus étroitement sur la nature élevée de la couverture commerciale mondiale pour laquelle WWD est réputé – avec un contenu personnalisé étendu, une interface mobile améliorée et de riches capacités d’analyse.

« Avec son apparence et ses polices plus épurées, le nouveau site Web permet aux lecteurs de naviguer plus facilement dans la couverture de WWD sur les affaires, la beauté, la mode, la vente au détail et la culture – à la minute près et plus complète et approfondie que partout ailleurs » a déclaré James Fallon, directeur éditorial de WWD et de Fairchild Media Group.