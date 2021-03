WWDC 2021 officiellement annoncée, iOS 15 attendu

Apple a officiellement annoncé la WWDC 2021 avec le slogan «Glow and Behold». Cette année, la conférence se déroulera pratiquement du 7 au 11 juin. À la WWDC 2021, Apple est susceptible de dévoiler l’avenir de ses plates-formes logicielles, notamment iOS 15, macOS 12, watchOS 8, etc.

Cela marque la deuxième année consécutive qu’Apple organisera une conférence virtuelle des développeurs mondiaux en raison de la pandémie COVID-19. L’événement sera gratuit pour tous les développeurs.

Détails de la WWDC 2021

L’année dernière, la WWDC entièrement virtuelle a été largement félicitée pour avoir contribué à rendre la conférence plus inclusive pour tout le monde, en particulier compte tenu du coût normalement associé au voyage à San Jose, en Californie, pour la conférence. Tim Cook a vanté que la WWDC 2020 avait attiré 22 millions de téléspectateurs sur tous les streams d’Apple. Apple a pu rassembler 72 heures de contenu vidéo pour les développeurs et organiser 4500 laboratoires de personne à personne.

Voici ce à quoi Apple dit que nous pouvons nous attendre à la WWDC 2021:

La conférence mondiale des développeurs Apple arrive sur un écran près de chez vous, du 7 au 11 juin. Rejoignez la communauté mondiale des développeurs pour un programme entièrement en ligne avec des annonces, des sessions et des laboratoires passionnants sans frais. Vous aurez un premier aperçu des dernières plates-formes, outils et technologies Apple, afin de pouvoir créer vos applications et vos jeux les plus innovants à ce jour.

Apple affirme que la WWDC 2021 «offrira un aperçu unique de l’avenir d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS».

Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs d’Apple, a ajouté ce qui suit dans un communiqué de presse:

«Nous adorons réunir nos développeurs chaque année à la WWDC pour découvrir nos dernières technologies et les mettre en relation avec les ingénieurs Apple. Nous travaillons pour faire de la WWDC21 notre plus grande et la meilleure à ce jour, et nous sommes ravis d’offrir aux développeurs Apple de nouveaux outils pour les aider à créer des applications qui changent notre façon de vivre, de travailler et de jouer. »

Apple indique que la WWDC 2021 comprendra des événements liminaires et sur l’état de l’Union, des sessions en ligne, des laboratoires 1: 1 pour les développeurs et de nouvelles façons pour les développeurs d’interagir avec les ingénieurs et les concepteurs d’Apple.

Apple affirme également que, même si la WWDC aura lieu pratiquement cette année, elle s’engage à verser 1 million de dollars à SJ Aspires, une initiative d’éducation et d’équité lancée par la ville de San Jose.

À quoi s’attendre à la WWDC cette année

Comme d’habitude, nous nous attendons à ce qu’Apple se concentre fortement sur ses plates-formes logicielles à la WWDC cette année. Cela inclura probablement l’annonce d’iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS 12 et tvOS 15. La société publiera également probablement des versions bêta de développement de ces nouveaux systèmes d’exploitation.

Cette année, il est également possible que la WWDC inclue de nouvelles annonces de matériel destinées aux développeurs. Plus particulièrement, la société est en train de faire la transition de la gamme Mac vers les processeurs Apple Silicon, et des rumeurs suggèrent que de nouveaux iMac, MacBook Pro et plus sont en route.

Selon certaines rumeurs, Apple développerait un casque de réalité mixte qui pourrait venir dès 2022, et il est possible qu’Apple taquine ce produit à la WWDC cette année étant donné qu’il aura besoin de développeurs pour créer des applications et des jeux pour le casque. Apple partagera des informations supplémentaires sur le programme avant la WWDC21 via l’application Apple Developer, sur le site Web Apple Developer et par e-mail.

Qu'êtes-vous le plus excité de voir à la WWDC 2021 en juin?

