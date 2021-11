WWE 2K22 annonce le retour du mode MyGM après 13 ans parmi 10 nouvelles fonctionnalités pour un nouveau jeu

WWE 2K22 est juste à l’horizon et la franchise cherche à faire un retour en force.

Selon le slogan, c’est « Hits Different » et il faut le dire, il semble que la marque ait fait des efforts considérables pour s’assurer qu’elle le fait.

Edge nous l’une des superstars que WWE 2K a révélées jusqu’à présent

Après un versement décevant de la franchise en 2020, 2K est parti et a reconstruit une grande partie du jeu, semblant écouter les fans dans quelques cas.

Vous trouverez ci-dessous les nouvelles fonctionnalités que les fans peuvent s’attendre à voir lors de la sortie du jeu en mars 2022.

Moteur de jeu repensé: Le changement le plus important dans WWE 2K22 est dans le moteur lui-même. Visual Concepts a entièrement repensé le gameplay et le moteur d’animation pour que chaque plongeon, kick-out et finisher soit aussi réel que si les joueurs étaient assis au bord du ring à WrestleMania. Dès que les joueurs prendront la manette, ils sentiront la différence ;Nouveaux contrôles: Le schéma de contrôle mis à jour et incroyablement intuitif est différent cette année. Configuré pour garantir que les joueurs ont plus de contrôle sur chaque mouvement, dans chaque situation, WWE 2K22 est facile à prendre en main et à jouer, tout en permettant une expression de haute compétence ;Des graphismes époustouflants: En termes simples, WWE 2K22 possède les meilleurs graphismes de la franchise WWE 2K. La numérisation et les animations sont exécutées en utilisant le même processus de pointe que la franchise NBA 2K de Visual Concepts et l’équipe a révisé l’éclairage et relancé le jeu à partir de zéro ;Présentation immersive: L’entrée la plus dynamique de la série à ce jour emmènera les joueurs hors de la foule et dans le ring, créant un sentiment authentique de WWE tout au long du jeu ;Nouvelle vitrine WWE 2K: Les joueurs peuvent se promener dans le passé et revivre les matchs et les moments les plus emblématiques d’une légendaire Superstar de la WWE ;MonGM: les joueurs rédigeront des superstars, réserveront des matchs, géreront des contrats et prouveront qu’ils ont ce qu’il faut pour diriger la marque la plus performante du divertissement sportif ;MaFACTION: Dans une première franchise, le tout nouveau MyFACTION permet aux joueurs de contrôler la création d’une faction légendaire qui rivalise avec l’emblématique nWo. Les joueurs collecteront, géreront et amélioreront les Superstars, avec des événements hebdomadaires et des mises à jour régulières ;MyRISE: Une opportunité pour les joueurs de vivre le parcours d’une Superstar de la WWE depuis les humbles débuts d’une Rookie, suivi de la fanfare en tant que Superstar, puis immortalisé en tant que Légende. De nouveaux scénarios seront disponibles pour les hommes et les femmes MyPLAYER ;Mode Univers: Le mode Univers revient, offrant aux joueurs plus de contrôle que jamais sur les marques, les PPV, les résultats des matchs, les rivalités et bien plus encore ;Suite Création: La Suite Création est de retour et meilleure que jamais. Les joueurs peuvent être eux-mêmes ou quelqu’un/quelque chose de complètement différent, avec toutes sortes d’options sauvages et d’éléments fantastiques, puis monter sur le ring à tout moment et n’importe où dans le monde.

La liste des nouveautés de WWE 2K22

La grande nouvelle pour la plupart des fans ici est le retour du mode MyGM. La dernière fois que les fans de la WWE auront vu cette fonctionnalité, c’était sur RAW vs SmackDown 2008 et ce sera la première fois que les jeux 2K l’introduiront depuis qu’ils ont acquis les droits de jeu en 2011.

Les fans réclament son retour depuis plus d’une décennie. Xavier Woods et Tyler Breeze l’ont également ramené au premier plan en le diffusant sur la chaîne YouTube de la WWE, UpUpDownDown.

MyRISE est une version de MyCareer. 2K a tenté de créer différents récits ces dernières années et s’est écarté d’une histoire linéaire dans son dernier opus.

Cette fois, le voyage semble se dérouler depuis le début en tant que recrue jusqu’au statut légendaire. Les hommes et les femmes auront des histoires uniques.

MyFaction est également une « première franchise » et donne aux joueurs la possibilité de créer leur propre écurie fantastique.

Bien qu’il ne soit pas encore clair comment l’écurie se développe, vous pouvez vous améliorer et recruter dans votre groupe. C’est un concept assez cool pour ceux d’entre nous qui ont imaginé des super groupes au fil des ans.

WWE 2K22 est prévu pour une sortie en mars 2022, mais plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités arriveront en janvier 2022.