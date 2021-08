WWE 2K22 ne revient pas cette année

in

WWE 2K22 a été officiellement révélé à SummerSlam ce week-end. Bien que beaucoup s’attendaient à ce que le jeu sorte cette année, la révélation a plutôt confirmé un objectif de sortie en mars 2022.

Les téléspectateurs ont eu droit à un bref teaser de gameplay de WWE 2K22 lors du salon, 2K promettant que cette entrée sera spéciale.

Le jeu le plus récent du développeur Visual Concepts, WWE 2K20 de 2019, a été un peu un désastre. Développé en partie par l’équipe originale de Yuke’s, le jeu a été très mal reçu par les fans et les critiques. Il a souffert de problèmes de stabilité majeurs, de bugs et d’autres problèmes – obligeant finalement Sony à rembourser les joueurs mécontents.

Et juste au moment où tout le monde commençait à se sentir mieux, le jeu a cessé de fonctionner lorsque la nouvelle année (2020) est arrivée en raison d’un bug, qui a depuis été corrigé.

Pour cette raison, Visual Concepts a déclaré qu’il prendrait une pause d’un an pour créer un nouveau jeu à partir de zéro, l’objectif étant initialement de le lancer plus tard cette année. Les nouvelles ont été calmes sur ce front, jusqu’à ce que cette bande-annonce révèle.

La façon dont #WWE2K22 frappe vous donnera des FRISSONS C’est de retour en mars 2022 @WWEGames #SummerSlam https://t.co/YcImqXr1Xu pic.twitter.com/rYdtuV0AvJ – 2K (@2K) 22 août 2021

