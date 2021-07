WWE 2K22 news, roster et ce que nous aimerions voir

Il a été confirmé que WWE 2K22 était en cours de développement et son slogan affirmant qu’il “frappe différemment” suggère que la période de pause de la série aurait pu être la bonne chose pour la revigorer. Les fans espèrent certainement que WWE 2K22 est une amélioration significative par rapport au désastreux WWE 2K20, qui a conduit à l’annulation de WWE 2K21.

Mais que savons-nous de WWE 2K22 jusqu’à présent ? Et quand pouvons-nous nous attendre à être de retour dans le cercle carré, à lancer des faucheuses, à faire taper les gens et à livrer des finisseurs électrisants devant l’univers de la WWE ? Beaucoup de questions nécessitent une réponse.

Les informations sur WWE 2K22 sont encore assez minces sur le terrain pour le moment, mais nous espérons que cela changera dans les mois à venir. En attendant, nous avons rassemblé tout ce que nous avons appris jusqu’à présent sur le jeu ci-dessous pour votre lecture.

[Update: There are rumors that SummerSlam could bring some much-needed WWE 2K22 news. Read on to find out more.]

WWE 2K22 : aller droit au but

Qu’est-ce que c’est? Une simulation de catch WWE de 2K GamesQuand puis-je y jouer ? À déterminerSur quoi puis-je jouer ? Aucune plate-forme n’a été annoncée, mais nous pouvons supposer que WWE 2K22 sortira sur PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One et PC

(Crédit image : WWE)

WWE 2K22 se produit définitivement, bien que l’avenir de la série soit incertain après l’annulation de 2K21. L’éditeur n’a pas encore fourni de date de sortie, mais les entrées précédentes de la série ont été publiées en octobre. Ce n’est peut-être pas le cas pour WWE 2K22, car il est en développement depuis plus longtemps que les titres précédents, mais octobre est néanmoins un bon cri.

Le plus grand événement restant sur le calendrier de la WWE cette année est SummerSlam, qui a lieu le 21 août et, fait intéressant, a WWE 2K22 comme sponsor. Cela pourrait être le moment opportun pour 2K d’annoncer la date de sortie de WWE 2K22 aux fans de la WWE, un peu comme ils ont annoncé le jeu à Wrestlemania 37.

Pourquoi WWE 2K21 a-t-il été annulé ?

(Crédit image : 2k Jeux)

En avril 2020, 2K a publié une déclaration expliquant l’annulation soudaine de WWE 2K21 et comment il prévoyait de faire de WWE 2K22 le meilleur jeu à ce jour.

“Nous vous entendons et nous savons que vous voulez plus de la franchise, nous appliquons donc ce que nous avons appris au prochain jeu de simulation WWE 2K avec un accent renouvelé sur la qualité et le plaisir”, a déclaré l’éditeur. “Dans le cadre de cet engagement, nous prolongeons le calendrier de production et ne publierons pas de jeu de simulation WWE 2K en 2020. Nous voulons nous assurer que l’équipe de développement peut créer un excellent jeu qui divertira les vétérans grisonnants de la WWE 2K, ainsi que les nouveaux arrivants qui veulent grimper dans les cordes et monter sur le ring pour la toute première fois.

Il y a donc de grands espoirs que WWE 2K22 sera un retour en forme pour la franchise, mais aussi qu’il s’améliorera considérablement par rapport aux entrées précédentes, qui ont été plutôt ternes.

Remorques WWE 2K22

Nous avons rassemblé ci-dessous toutes les bandes-annonces de WWE 2K22 pour votre plus grand plaisir, y compris des informations intéressantes de l’équipe de développement qui montrent certaines des nouvelles technologies du jeu en action.

Bande-annonce WWE 2K22

La première bande-annonce de WWE 2K22 a été publiée pendant Wrestlemania 37 et met en vedette Rey Mysterio et Cesaro à l’aspect photoréaliste qui s’affrontent. Nous voyons Rey interpréter son célèbre finisseur “619”, ainsi que divers gros plans du nouveau modèle de personnage de Rey.

Composition de la WWE 2K22

(Crédit image : Jeux 2K)

La liste de la WWE a plus changé que les années précédentes, en partie à cause de Covid-19 qui a entraîné de multiples licenciements. Cela signifie que la liste de WWE 2K22 n’est peut-être pas encore définie et pourrait offrir quelques surprises. La pause dans le développement signifie que la liste pourrait être très différente, ce qui devrait aider à rafraîchir les choses.

Certains débutants que nous verrons probablement incluent Dominik Mysterio et Angel Garza, avec des lutteurs NXT populaires faisant également la coupe. Nous nous attendons également à ce que les légendes habituelles fassent une apparition, comme The Rock et Stone Cold Steve Austin, ainsi que des superstars de premier plan comme Asuka et AJ Styles.

Nouvelles de WWE 2K22

(Crédit image : Jeux 2K)

Gardez un œil sur SummerSlam

Nous attendons toujours pas mal de détails pour WWE 2K22, y compris sa date de sortie, mais il y a des rumeurs selon lesquelles nous pourrions en apprendre plus pendant SummerSlam. L’événement annuel de lutte devrait avoir lieu le 21 août de cette année et WWE 2K22 apparaît sur les affiches en tant que sponsor.

Bien que rien n’ait été confirmé pour l’instant, cela a amené les fans à espérer que nous pourrions obtenir plus d’informations sur le jeu, qu’il s’agisse de nouvelles images, d’une date de sortie ou peut-être même d’une révélation d’une star de la couverture. Bien que les développeurs du jeu n’aient donné aucune indication quant à savoir si plus d’informations seront publiées pendant l’événement, cela vaut certainement la peine de garder un œil sur.

Pas de Daniel Bryan ?

Il y a des rumeurs selon lesquelles Daniel Bryan pourrait ne pas apparaître dans WWE 2K22. Selon ., l’écrivain de catch Dave Meltzer a affirmé dans le Wrestling Observer Newsletter que la WWE a demandé à Bryan de ne pas apparaître dans la liste de WWE 2K22. C’est au milieu des rumeurs selon lesquelles Bryan envisage de signer avec AEW. Comme ce ne sont que des rumeurs pour le moment, sans confirmation de la WWE ni de 2K, elles doivent être prises avec des pincettes.

De nouvelles animations d’entrée dévoilées

2K Games a partagé une autre vidéo dans les coulisses, qui montre certaines des animations d’entrée dans WWE 2K22. Selon le tweet du compte Twitter des développeurs WWE 2K22, il y aura plus de 4 800 animations nouvelles ou mises à jour dans le jeu.

Nous avons examiné les moindres détails lors de l’animation des Superstars de la WWE à travers leurs entrées et leurs mouvements, avec plus de 4 800 animations nouvelles ou mises à jour dans #WWE2K22. A qui appartiennent ceux ici ? 🤔 pic.twitter.com/5ZpC9im8p015 juin 2021

Un certain nombre de superstars de la WWE ont été libérées

La WWE a annoncé qu’un certain nombre de superstars notables ont été sorties de sa liste, mais quel impact cela aura-t-il sur le jeu ? Des noms connus tels que Braun Strowman, Lana et Ruby Riott ont tous été supprimés, il reste donc à voir s’ils seront inclus dans WWE 2K22.

La WWE a accepté les sorties de Braun Strowman, Aleister Black, Lana, Murphy, Ruby Riott et Santana Garrett. La WWE leur souhaite le meilleur dans tous leurs projets futurs. https://t.co/8bAQIFgA1M pic.twitter.com/b77AeeLuDn2 juin 2021

Les stars de la couverture de WWE 2K22 ont été choisies… par les fans

Bien que nous ne sachions toujours pas quelles superstars de la WWE orneront encore la couverture du jeu, les fans ont dit qui ils aimeraient voir. Dans un sondage réalisé par le compte Twitter de la WWE Fox, les fans ont voté pour Drew McIntyre et Sasha Banks comme les superstars qu’ils aimeraient voir sur la boîte.

2K Games sera-t-il d’accord avec la sélection des fans ? Nous devrons attendre et voir.

Nous avons demandé et vous avez ÉNORMÉMENT voté @DMcIntyreWWE & @SashaBanksWWE comme Superstars de la couverture pour #WWE2k22 ! 🎮 pic.twitter.com/QpFC4DAlfm12 mai 2021

WWE 2K22 propose plus de 4 800 nouvelles animations et un studio mo-cap

WWE 2K22 proposera plus de 4 800 nouvelles animations pour l’entrée de cette année, soit plus d’un millier de plus que d’habitude. Patrick Gilmore, l’un des développeurs du jeu, a déclaré que l’équipe continuait à en ajouter au fur et à mesure du développement du jeu.

Nous avons également pu voir le nouveau studio mo-cop du jeu en action, et Gilmore a révélé qu’il est deux fois plus grand, ce qui signifie que l’équipe peut capturer de manière transparente les mouvements, les entrées et les cinématiques élaborées qui se déroulent dans et hors du ring.

WWE 2K22 dispose d’une nouvelle technologie de balayage du visage

WWE 2K22 utilisera une toute nouvelle plate-forme de balayage du visage équipée de 80 caméras haute résolution qui permettent à Visual Concepts de créer des sculptures 3D de haute précision des superstars. Le clip ci-dessous montre les stars de la WWE Booker T et Ric Flair entrent dans l’engin – qui ressemble aux chambres personnelles de Dark Vador – et tirent divers visages alors qu’ils sont scannés par les caméras.

Pour que #WWE2K22 soit différent, nous avons construit une toute nouvelle plate-forme de numérisation, avec 80 caméras haute résolution et un tout nouveau logiciel pour tout mapper sur une sculpture 3D de haute précision. Pouvez-vous creuser, sucka? WAOUH ! pic.twitter.com/a33bIxhoDo19 mai 2021

WWE 2K22 : ce qu’on aimerait voir

(Crédit image : Jeux 2K)

Alors que de nombreux vétérans du jeu de lutte aimeraient voir WWE 2K22 s’appuyer sur les bases solides que des jeux comme WWF No Mercy ont établies, la plupart des gens réclament des modes populaires qui ont été supprimés des jeux précédents, comme le mode GM de Smackdown vs Raw 2006.

Le mode GM vous permet de signer des lutteurs, de réserver des émissions et de créer des querelles, et les joueurs ont reçu des notes en fonction de l’excitation des matchs. Dans un article sur les forums officiels de 2K, qui demandait aux fans leurs trois principales demandes (à laquelle tout le monde ne s’est pas tenu), le mode GM était une demande importante.

