WWE 2K22 obtient la première bande-annonce, n’arrivant pas avant mars 2022

Cela fait un moment que le dernier jeu WWE 2K est sorti, et l’attente va être un peu plus longue. Pendant Summerslam, 2K Games a révélé une date de sortie générale pour WWE 2K22, et il ne sortira pas avant mars 2022.

Cette date de sortie peut être décevante pour les fans, car 2K a tendance à sortir ses offres WWE en octobre. Le développeur a révélé une nouvelle bande-annonce pour le jeu à venir lors du PPV Summerslam. Dans la vidéo, que vous pouvez voir ci-dessous [details].

Quant aux modes et fonctionnalités qui seront inclus dans WWE 2K22, nous devrons attendre l’année prochaine, car 2K Games prévoit de publier ces informations en janvier 2022. Cela inclut également la superstar de la couverture et plus d’informations sur la liste du jeu.

Le dernier jeu sorti dans la série WWE 2K était WWE 2K20, qui a connu un lancement désastreux. Le jeu était rempli de nombreux bugs, ce qui a conduit à des résultats de rupture, parfois hilarants. Les correctifs sont arrivés dans les semaines qui ont suivi la sortie, mais il y avait encore des problèmes avec le gameplay par la suite.

Au cours du développement de WWE 2K20, Yukes s’est séparé de Visual Concepts, laissant VC recoder et respecter un délai. “Chaque système du jeu, chaque morceau de code et chaque élément artistique ont dû passer par notre pipeline – devaient passer par nous”, a déclaré Lynell Jinks, directeur créatif de Visual Concepts, à GameSpot lors d’un événement 2K Games en 2019. “Et c’était notre responsabilité de nous assurer que nous comprenions tout ce que nous mettons dans le jeu d’avant en arrière, n’est-ce pas? Et ce sont 20 ans de code de Yukes, d’art de Yukes, de pipelines de Yukes que nous avons dû démonter et comprendre.”

2K Games a pris une pause en 2020 de la série WWE afin de se recentrer sur la franchise, et à la place, a publié WWE Battlegrounds, qui voulait remettre l’accent du jeu sur le plaisir d’arcade.