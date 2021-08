WWE 2K22 prévu pour la sortie de la saison de WrestleMania en mars 2022, deux ans et demi après le dernier match de WWE 2K

WWE 2K22 s’annonce comme quelque chose de spécial et nous savons maintenant quand cela arrivera.

Lors du SummerSlam 2021 de la WWE, 2K a révélé que la sortie du jeu est actuellement prévue pour mars 2022.

Edge nous l’une des superstars que WWE 2K a révélées

La sortie du jeu dans la saison de WrestleMania est une nouvelle tactique pour la marque WWE 2K qui a généralement toujours opté pour octobre.

Mais, avec les critiques entourant WWE2K20 et les divers bugs et problèmes du jeu, 2K est retourné à la planche à dessin et a complètement ignoré WWE 2K21 afin de réorganiser la franchise.

C’est une bonne nouvelle que 2K ait pris son temps et d’après ce que la bande-annonce a révélé, il semble qu’ils aient créé quelque chose d’excitant.

La révélation SummerSlam présentait le gameplay de WWE 2K22 qui comprenait les superstars Rey Mysterio, ainsi qu’un premier aperçu de Roman Reigns, Goldberg, Bayley, Bobby Lashley, Drew McIntyre, The Miz, Sheamus, Shinsuke Nakamura, Rhea Ripley, Finn Bálor, Ricochet et Kane .

Des captures d’écran d’Edge ont également été partagées plus tôt dans la semaine et il y a de bonnes raisons pour les graphismes et les détails phénoménaux.

Dans le cadre du processus de développement du jeu, 85 % de la liste du jeu a participé au balayage facial, ce qui signifie que plus de 3 400 nouvelles animations ont été capturées.

WWE 2K22 promet de nouvelles commandes, des graphismes incroyables et un moteur repensé pour l’expérience WWE 2K la plus impressionnante à ce jour.

Rey Mysterio en action dans WWE 2K22

D’autres détails devraient arriver vers janvier, où nous pouvons nous attendre à ce que 2K partage davantage sur son mode carrière normalement bien conçu, entre autres.

Nous ne savons pas non plus qui seront les athlètes de couverture pour le moment. Il y a deux ans, c’était Becky Lynch et Roman Reigns qui partageaient la couverture, et l’inclusion de Lynch était la première fois qu’une star féminine honorait la couverture d’un jeu WWE 2K.