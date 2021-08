WWE Alum Blasts Company après la sortie de Bray Wyatt

in

La sortie de Bray Wyatt par la WWE samedi a choqué le monde du catch et soulevé de nombreuses questions liées aux raisons de cette décision. Pour beaucoup, l’indignation était en tête de liste et l’ancienne Diva et superstar de la WWE Mickie James n’a pas retenu quelques critiques.

Wyatt, de son vrai nom Windham Rotunda, était absent de la programmation de la WWE depuis des mois et a cité la santé mentale comme raison de son absence depuis WrestleMania 37. Mais selon Dave Meltzer, la sortie était liée aux coupes budgétaires qui ont secoué d’autres talents au cours des derniers mois.

La WWE a accepté la sortie de Bray Wyatt. Nous lui souhaitons le meilleur dans tous ses projets futurs. https://t.co/XIsUbaMUZ7 pic.twitter.com/koRuC3w1yr – WWE (@WWE) 31 juillet 2021

James a été libéré lors de coupes budgétaires antérieures en avril, surprenant de nombreux fans et athlètes qui ne pouvaient pas croire le talent qui était libéré. Peu de temps après, James a révélé qu’elle s’était fait livrer ses effets personnels dans un sac poubelle, une tournure d’événements similaire à celle d’autres stars libérées.

Le directeur des relations avec les talents, Mark Carrano, a été rapidement licencié après que l’incident a attiré l’attention, mais les critiques concernant les sorties et les actions de la WWE sont toujours d’actualité, y compris les commentaires de James aujourd’hui.

“Je pense que ce que vous vouliez dire était:” Merci beaucoup d’avoir trouvé un truc aussi incroyable (à maintes reprises)”, a écrit James en réponse au tweet de la WWE sur la sortie. “[One] tellement cool et fini, nous ne savions vraiment pas comment le réserver correctement. Nous l’avons donc donné à quelqu’un d’autre pour que nous puissions toujours en tirer TOUT l’argent et vous laisser partir.'”

Beaucoup ont pris les mots de James pour être un coup sur la star de la lutte féminine Alexa Bliss en raison de son implication dans l’angle Fiend de Wyatt à WrestleMania et de l’assimilation éventuelle du gadget dans son rôle. James et Bliss ont tous deux commenté l’incident, le premier indiquant clairement qu’elle ne visait pas sa collègue superstar.

“Ce n’est pas contre Alexa. Je l’aime. C’est une interprète incroyable qui le tue dans un rôle qui lui a été confié. Elle le fait toujours”, a écrit James. “En tant qu’artistes, nous prenons tous les rôles qui nous sont confiés et les transformons en or. Lui, elle, ils l’ont tous les deux fait. Qu’on le veuille ou non. Les faits sont des faits. Alors désolé si cela vous offense.”

Bliss n’a reconnu aucune controverse, se concentrant davantage sur son temps à travailler avec Rotunda. “Je suis vraiment à court de mots”, a déclaré Bliss. “Merci beaucoup Windham pour tout ce que vous avez fait pour cette entreprise. Le plus amusant que j’ai eu est de travailler avec vous. Un talent incroyable et la personne la plus gentille. Je suis juste sous le choc.”