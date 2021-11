WWE Alum ‘Lana’ CJ Perry révèle une nouvelle couleur de cheveux avant le prochain rôle dans le film

L’ancienne WWE Alum Lana, de son vrai nom CJ Perry, n’est plus une blonde. La lutteuse et actrice professionnelle de 36 mètres s’est rendue sur les réseaux sociaux et a révélé qu’elle se teint les cheveux en noir pour un nouveau film. Sur Instagram, Perry a révélé qu’on lui avait demandé de se teindre les cheveux pour jouer le personnage de TubeRose pour le film intitulé Trail Blazers.

Selon IMDB, Trail Blazers devrait sortir l’année prochaine et est réalisé et écrit par Antonio Sabato Jr. Le synopsis indique que Trail Blazers est « un fantasme post-apocalyptique se déroulant dans le désert du Nouveau-Mexique. Une famille divinement inspirée doit se battre les forces du mal les plus horribles, testant leur foi et faisant évoluer chacune d’elles de manière miraculeuse. » Perry rejoint un casting qui comprend Sabato, Lorenzon Lamas, RJ Mitte, Aaron Schwartz et Deborah Twiss.

La nouvelle de la nouvelle couleur de cheveux de Perry survient cinq mois après sa sortie de la WWE. Il y avait des discussions selon lesquelles Perry rejoindrait All Elite Wrestling (AEW) dès que sa clause de non-concurrence serait avec son mari Miro. Lors de son apparition sur le podcast Talk is Jericho en juillet, Perry a révélé la clause qu’elle souhaitait lorsqu’elle reviendrait à la lutte professionnelle.

« Je me sentais vraiment soulagée dans le sens où j’attendais cet appel », a-t-elle déclaré, par Figthful. « C’est la partie que je n’aime pas à propos de l’environnement. Je veux – quel que soit le contrat de lutte que j’ai ensuite si je reste dans la lutte, ce que j’espère faire, je veux une clause de non-coupure, c’était le pire. » Perry a également expliqué comment elle avait découvert qu’elle avait été renvoyée de la WWE, qui recevait un appel de John Laurinaitis.

@thecjperry Je me suis teint les cheveux en noir pour un rôle au cinéma ! Dois-je le garder pour toujours ??? ⬇️ #fyp #foryou #blackhair Classique – MKTO

« Il dit : ‘Je t’appelle pour tes 90 jours », a-t-elle dit. « J’étais comme ‘Attends, quoi?’ J’étais genre, je ne pouvais même pas comprendre. Il me disait : « Je t’appelle pour tes 90 jours. Tu vas être libéré. » J’étais littéralement debout juste à côté d’une piscine. Mon cœur s’est effondré. En même temps, je me sentais vraiment soulagé, ce qui était vraiment bizarre. Parce que je ne m’attendais pas à cette sensation de soulagement. Comme si j’avais l’impression qu’un poids s’enlevait de mon épaule et pouvait respirer. » Perry a été à la WWE pendant huit ans. Pendant ce temps, elle est apparue dans divers films tels que Pitch Perfect 2, Interrogation et Cosmic Sin.