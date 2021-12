WWE : Charlie Haas affirme que les stars ont battu Rico et ont refusé de travailler avec lui

Rico a remporté l’or par équipe dans l’entreprise (Photo: WWE)

L’ancienne superstar de la WWE, Charlie Haas, a affirmé que certains lutteurs avaient pris des libertés avec Rico sur le ring et que d’autres avaient refusé de travailler avec lui.

Le triple champion par équipe de la WWE – qui a détenu l’or à deux reprises avec Shelton Benjamin avant de régner avec la star flamboyante – s’est ouvert sur cette dernière manche et a admis que Rico avait été «blessé» par la façon dont les choses se sont déroulées.

S’exprimant sur le podcast Insight With Chris Van Vliet, Charlie a déclaré: » J’ai eu un très bon match avec RVD et un excellent match avec Rico, et ils m’ont mis avec Rico, et nous y avons remporté les titres de tag.

« C’était difficile parce que j’adorais le personnage et j’aimais travailler avec Rico, mais d’autres équipes de tag ont refusé de travailler avec nous parce qu’elles ne voulaient pas être sur le ring avec Rico à cause du personnage.

«Cela l’a beaucoup blessé et je savais qu’il était contrarié à ce sujet, et certains d’entre eux l’ont attaqué physiquement sur le ring quand ils le devaient, c’était injustifié avec certaines des choses qu’il a traversées.

«Je pense qu’aujourd’hui, il souffre de commotions cérébrales et de tout ça, il a des problèmes mentaux en ce moment. Mais nous avions une super équipe, nous avons remporté les titres par équipe, c’était vraiment cool.’

Charlie Haas a réfléchi à sa carrière (Photo: WWE)

Au cours de sa deuxième course avec la société, Haas s’est retrouvé avec un personnage imitateur prenant d’autres personnages de lutte, notamment Hulk Hogan, John Cena, Bret ‘The Hitman’ Hart, Beth Phoenix et plus encore.

Cependant, il a admis qu’il n’aimait pas certains aspects de son alter ego, en particulier en ce qui concerne ce qu’il considérait comme plus mesquin alors qu’il se moquait de Jim Ross à l’écran.

« Si vous les honorez et qu’ils en profitent, alors c’est bien. Le seul que je n’ai pas aimé, c’est quand je devais faire JR. Je ne sais pas ce qui se passait avec JR et la WWE à ce moment-là, mais ils voulaient que je me moque vraiment de lui », a-t-il déclaré.

«C’est le gars qui m’a signé mon contrat avec la WWE, et mes pieds ont été mis au feu avec ça. Je n’étais pas trop content de ça. Je me suis excusé auprès de lui pour cela, et j’aimerais mettre mon pied à terre et dire que je ne veux pas faire ça.

«Mais je n’ai pas eu la force de dire que nous n’allions pas aller dans cette direction. Ce n’était pas juste pour lui et c’était mal.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Pendant ce temps, Chuck Palumbo – qui a travaillé avec Rico à l’écran lorsque ce dernier était manager de son « équipe de tag gay » avec Billy Gunn – s’est précédemment ouvert sur la réponse en coulisses au tandem.

Il exclusivement dit à Metro.co.uk: ‘Est-ce que les gens vous jugent ? Oui. Certains des gars se disaient : « Pourquoi feriez-vous ça ? Dis-leur que tu ne veux pas faire ça ! Je ne vis pas mon gimmick. Beaucoup de gars commencent malheureusement à croire leur caractère.

‘C’est un personnage ! Nous ne sommes pas de grands acteurs, mais nous sommes des acteurs. Si quelqu’un dit qu’on n’est pas en train de jouer, il est aveugle. Alors jouez le rôle, jouez le rôle, n’est-ce pas ?

