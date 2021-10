La WWE revient en Arabie saoudite cette semaine, et une superstar prête à divertir, faire vibrer et inspirer les fans est Sasha Banks.

La patronne fera partie d’un match triple menace pour le championnat féminin de SmackDown lorsqu’elle affrontera Bianca Belair et l’actuelle tenante du titre Becky Lynch à Riyad jeudi prochain (21 octobre) – et compte tenu des restrictions des 18 derniers mois, elle est plus de prêt à reprendre la route.

«Je suis super excitée de venir», a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas eu à voyager hors des États-Unis au cours de la dernière année, donc juste pour sortir et vivre quelque chose de si complètement différent et nouveau, et aussi lutter contre Becky Lynch et Bianca Belair, nous allons simplement le jeter et avoir le meilleur match féminin de tous les temps.

Ce sera le premier voyage de Banks en Arabie saoudite, mais elle est loin d’être une étrangère au Moyen-Orient – ​​et l’impact que ses matchs peuvent avoir sur les gens et la culture de la région.

En 2016, elle est entrée dans l’histoire aux côtés d’Alexa Bliss en tant que les deux premières compétitrices à monter sur le ring d’Abou Dhabi, un match dont on se souviendra à jamais pour les chants « c’est de l’espoir » au bord du ring.

Maintenant, quelques années plus tard, nous avons vu des matchs féminins sur des cartes en Arabie saoudite, mais les récits de l’autonomisation et de l’inspiration des femmes sont toujours aussi importants.

« C’est tellement fou d’y penser – ce match a eu lieu il y a cinq ans maintenant », déclare Banks à propos de son match aux Emirats Arabes Unis. les visages d’enfants et de femmes qui étaient tellement responsabilisés qu’ils ont pu voir deux femmes fortes sortir et jouer comme nous l’avons fait.

«Je sais que lorsque nous irons en Arabie saoudite, nous poursuivrons cet héritage et continuerons à faire avancer le fait que les femmes peuvent faire absolument tout et n’importe quoi. Nous sommes ici pour montrer aux gens du monde entier que les femmes peuvent absolument tout faire si elles y réfléchissent.

« Je sais que lorsque la foule verra notre match, elle va juste s’illuminer et savoir que le changement est en train de se produire – et elle est là pour rouler avec nous. »

Mais ce n’est pas seulement l’Arabie saoudite, ou le Moyen-Orient d’ailleurs, que The Boss veut inspirer – c’est un mouvement mondial, et elle est déterminée à être à l’avant – que ce soit dans The Kingdom – ou se battre simplement pour plus de temps à la télévision aux États-Unis – ou même WrestleMania comme elle l’a fait cette année aux côtés de Bianca Belair.

« J’ai renversé le récit depuis que j’ai commencé avec la WWE », a-t-elle déclaré. « Fais partie de l’évolution des femmes, j’ai vu tous les changements se produire – des femmes qui ne sont pas beaucoup utilisées à la télévision aux femmes de Wrestlemania – je grandis avec ce mouvement chaque année, nous continuons simplement à grandir et à devenir plus grand et tout ce que je peux continuer à faire, c’est abattre ces portes verrouillées qui sont placées devant moi.

Et en parlant de WrestleMania, Banks dit que la carte de Crown Jewel a la sensation de gros pay-per-view – et elle est prête à divertir et à reprendre ce qui lui revient de droit.

« J’ai l’impression que c’est mon deuxième match Mania de l’année – c’est quelque chose de si grand et si incroyable – je suis ici pour entrer dans l’histoire et reconquérir ce championnat féminin de Smackdown à Riyad », a-t-elle déclaré.

« Bianca Belair est tellement inspirante, et c’est la personne la plus forte avec qui j’ai été sur le ring, puis nous avons Becky Lynch qui revient en tant que mère et a cette fougue – je pense juste que ce sera le match sur la carte dont personne ne peut détourner les yeux.

Becky Lynch affrontera Sasha Banks et Bianca Belair pour le championnat féminin de SmackDown au Crown Jewel à la Mohammed Abdu Arena de Riyad le jeudi 21 octobre. Les billets sont disponibles sur ticketmx.com à partir de 50 SAR.

