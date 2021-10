WWE CROWN JEWEL 2021, VOIR SUR INTERNET, LIVE STREAM,

Nous vous disons comment, quand et où regarder en direct GRATUITEMENT, le panneau d’affichage du WWE, Joyau de la Couronne 2021, le panneau d’affichage aura lieu dans le Mohammed Abdo Arena dans la ville de Riyad, ce jeudi 21 octobre 2021.

PRÉCÉDENT

Nous sommes à un jour du retour de joyau de la couronne, qui sera diffusé en direct de Riyad, en Arabie saoudite, où Roman Reigns défendra le championnat universel contre Brock Lesnar, Big E mettra sa ceinture de la WWE en jeu contre Drew McIntyre, tandis qu’Edge affrontera Seth Rollins dans un match Hell in a Cell et les vainqueurs des tournois King of the Ring et Queen’s Crown prendront leurs trônes respectifs.

Les Superstars de la WWE sont dans le pays en train de préparer la grande soirée qui promet beaucoup d’excitation aux fans du monde entier, notamment les Saoudiens, qui n’ont pas beaucoup d’occasions de les voir en live.

Les Usos affronteront Cedric Alenxader et Shelton Benjamin dans un match par équipe dans lequel il n’a pas été confirmé que le championnat des couples SmackDown des Samoans serait en jeu. Cela a du sens car les deux paires sont sur des marques différentes et le résultat serait prévisible

DATE:

21 octobre 2021

AFFICHAGE:

Mansour vs. Ali.

Goldberg contre Bobby Lashley.

Grand E contre Drew McIntyre pour les titres WWE.

RkBro contre AJ Styles et Omos pour les titres par équipe de la WWE.

Becky Lynch contre Sasha Banks contre Bianca Belair pour le titre féminin de la WWE.

Roman Reigns vs. Brock Lesnas pour le méga championnat de la WWE

CALENDRIER:

13h00 ??

12:00 ??

11h00 ??

10h00 ??

STADE:

Mohammed Abdo Arena dans la ville de Riyad

LIENS DE TRANSMISSION

POUR REGARDER LE COMBAT EN HD CLIQUEZ ICI

POUR REGARDER LE COMBAT EN HD CLIQUEZ ICI

POUR REGARDER LE COMBAT EN HD CLIQUEZ ICI

POUR REGARDER LE COMBAT EN HD CLIQUEZ AQ