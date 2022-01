WWE Day 1 2022 : heure, chaîne et comment regarder

??

La WWE entrera dans l’histoire ce soir. Pour la première fois, la WWE organisera un événement à la carte le jour du Nouvel An avec le jour 1. L’événement commencera à 20 h HE et sera diffusé sur Peacock. Le premier jour aura lieu à la State Farm Arena d’Atlanta, en Géorgie.

L’événement principal du Jour 1 sera Roman Reigns contre Brock Lesnar pour le championnat universel. Reigns a connu un parcours incroyable en tant que champion, conservant le titre pendant 487 jours. Cependant, il fait face à un adversaire dangereux à Lesnar, qui a fait son grand retour à la WWE à SummerSlam en août. Lesnar a remporté le championnat universel à trois reprises et sa première course en tant que champion a duré un record de 504 jours.

Le deuxième événement principal est le Fatal 4-Way Match pour le champion de la WWE. Big E, le champion actuel affrontera Seth Rollins, Kevin Owens et Bobby Lashley pour le titre. Les trois challengers sont d’anciens champions, ce qui fait de ce match l’un des plus captivants de la carte. Mais c’est aussi un match difficile pour Big E car il pourrait perdre le titre sans être épinglé.

Becky Lynch et Liv Morgan s’affronteront pour le Raw Women’s Championship. Comme Lensar, Lynch est revenue à la WWE à SummerSlam après avoir pris une année sabbatique en raison de sa grossesse. Lynch a battu Bianca Belair pour remporter le titre féminin de SmackDown à SummerSlam, puis a échangé le titre avec la championne féminine de l’époque, Charlotte Flair, en octobre. Morgan s’est efforcée d’être la candidate n°1 et s’est retrouvée face à Lynch pour le titre en décembre.

Les champions par équipe de SmackDown, les Usos, affronteront The New Day pour le titre. Ce sont deux des meilleures équipes de tag de toute la lutte professionnelle et ce depuis de nombreuses années. Peu importe qui gagne, les deux équipes feront un spectacle, ce qui en fera un candidat pour être le match de la nuit.

Edge et The Miz ont tous deux fait leur retour à la WWE après avoir pris des pauses et s’affronteront au premier jour. Un facteur important dans ce match est la femme de Miz, Maryse, qui a veillé à ce que son mari prenne le dessus contre Edge au cours des dernières semaines. Le reste de la carte comprend Drew McIntyre contre Midcap Moss dans un match en simple, Cesaro et Ricochet contre Sheamus et Ridge Holland dans un match par équipe et RK-Bro contre The Street Profits pour le championnat Raw Tag Team. Flair, la championne féminine de SmackDown, ne devrait pas défendre son titre.