WWE Day 1 : Beth Phoenix aide Edge à battre The Miz après la triche de Maryse

Le Hall of Famer est prêt pour un retour sur le ring (Photo: WWE)

Beth Phoenix a fait un retour triomphal au WWE Day 1 pour aider Edge à vaincre The Miz.

Le Temple de la renommée est venu en aide à son mari samedi soir alors qu’elle égalisait les chances de son combat avec l’A-Lister, qui avait sa propre femme Maryse interférant tout au long du combat.

Après un autre incident qui a énervé la foule en direct à Atlanta, la Glamazon est apparue sur scène et sa musique a frappé quelques instants plus tard alors qu’elle descendait la rampe et a causé une distraction à elle-même.

Cela a laissé The Miz ouvert pour une lance, menant à un compte de trois et un gros avec pour la superstar Rated R, qui avait déjà ravi les fans avant même que la cloche ne sonne avec son entrée inspirée de Brood.

Désormais, les fans s’attendront à un combat par équipe mixte entre les deux couples réels, avec une histoire toute faite et plus qu’assez de talent parmi les quatre superstars pour créer quelque chose de spécial.

Que cela se produise à WrestleMania 38 ou au prochain événement en Arabie saoudite est à deviner, mais il est certain que le moment sera venu.

Phoenix avait fait partie du bureau des commentaires de NXT au cours des deux dernières années avant de quitter son poste après l’événement War Games du mois dernier.

Elle a tweeté à l’époque: « Avant WarGames, je voulais partager que ce dimanche sera ma dernière nuit à NXT. Bien que je reste membre de la WWE, j’ai fait le choix de m’éloigner de la cabine de diffusion hebdomadaire pour passer plus de temps avec ma famille.

« Ce n’était pas une décision facile, car j’ai adoré mes trois années et plus et 135 épisodes avec NXT et je suis incroyablement fier de la marque. »

Beth a rendu hommage à ses différents partenaires de diffusion, ainsi qu’aux patrons de NXT Triple H et Shawn Michaels, et à toute l’équipe.

Elle a ajouté: “ Je serai toujours reconnaissante à Vic Joseph, Wade Barrett, Nigel McGuinness, Tom Phillips, Mauro Ranallo, Triple H, Shawn Michaels, Michael Cole et toute ma famille NXT à la fois dans et hors du ring pour l’incroyable opportunité .

« NXT fera toujours partie de moi et tante Betty fera toujours partie de NXT. Laisse la lumière du porche allumée pour moi !’

