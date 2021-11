WWE et G4 font équipe pour la série de compétitions de jeux vidéo hébergée par Xavier Woods

La WWE et G4 s’associent pour une série de compétitions de jeux vidéo qui sera animée par Xavier Woods. La WWE a annoncé que la série, qui n’a pas encore de titre, sera diffusée l’année prochaine.

Woods organisera une émission mardi présentant le contenu à venir de G4, notamment Attack of the Show !, Xplay, Boosted, Dungeons & Dragons Presents: Invitation to Party, et plus encore. Vous pouvez lire l’annonce complète ci-dessous :

King Woods se prépare pour « The Catastrophic Launch Spectacular! » de G4

Le réseau G4 se prépare pour un événement de lancement spectaculaire avec King Woods au centre.

« Le spectaculaire lancement catastrophique ! » est prévu pour ce mardi et mettra en vedette Woods avec les premiers aperçus de « L’attaque du spectacle ! », « Xplay », « Boosted », « Dungeons & Dragons Presents : Invitation to Party », et plus encore ! Woods a été annoncé comme le premier acteur de G4 en novembre 2020.

La WWE et G4 se sont également associés pour une série de compétitions de jeux vidéo qui débutera au début de l’année prochaine avec Woods hébergeant le programme qui n’a pas encore de titre. La nouvelle série opposera certains des plus grands créateurs de contenu dans le domaine du jeu pour régler des comptes avec des scores réels dans certains des jeux vidéo les plus populaires.

Lors du lancement de mardi, G4 fera ses débuts linéaires sur les listes de chaînes de Verizon Fios, Cox et Xfinity TV. Le réseau diffusera également sur Philo et collaborera avec Twitch dans le cadre d’un partenariat promotionnel et commercial pluriannuel via la chaîne Twitch officielle de G4. G4 continuera également à créer du contenu spécifique à chaque chaîne sur ses plateformes de médias sociaux et YouTube.

La liste de programmation de G4 au lancement comprendra un large éventail de contenus, y compris de nouvelles éditions d’émissions G4 héritées bien-aimées, du contenu exclusif, des interviews de premier plan, et plus encore, notamment :

* Attaque du spectacle ! : L’émission de variétés originale de la culture geek revient avec l’animateur Kevin Pereira et une toute nouvelle cavalcade de marginaux. Irrévérencieux et non scénarisé, Attack of the Show ! est un endroit accueillant pour tout fan qui souhaite passer quelques heures à rire, à regarder des cascades épiques et des sketchs hilarants, et à se plonger dans les dernières tendances d’Internet. Des vidéos Web hilarantes aux mèmes, au streaming de tous types, aux invités célèbres, à la technologie la plus étrange, Attack of the Show ! est toujours le spectacle qui l’obtient avant qu’il ne sorte.

* Xplay : Xplay a utilisé une vie supplémentaire ! L’émission ultime de critiques de jeux vidéo revient en tant que marque de contenu numérique qui équilibre une confiance à haute voix faisant autorité avec l’absurdité d’une émission de sketchs comiques d’accès public, tout en maintenant (d’une manière ou d’une autre) suffisamment de crédibilité pour réserver des interviews avec les plus grandes sommités de l’industrie. Xplay élargit la conversation avec des explorations perspicaces et irrévérencieuses dans chaque jeu qui vaut votre temps : AAA, indépendant, mobile, VR, rétro… tout est sur la table. Adam Sessler est de retour, rejoint par un groupe d’experts hilarants, pour apporter une voix brutalement honnête à la scène du jeu moderne.

* Boosté : Boosted est une série hebdomadaire de comédies d’esports pour les joueurs curieux et les fanatiques d’esports. Boosté est ce moment dans le jeu où vous réalisez que vous êtes le pire joueur du lobby. Nous voulons nous délecter du niveau d’entrée alors que nous abordons le jeu et l’esport en tant que stagiaires guidés par nos experts de niveau exécutif. Boosted couvrira chaque semaine les dernières tendances, actualités et tournois du monde de l’esport.

* Guerrier ninja: La quête du sommet du mont Midoriyama revient alors que G4 obtient les droits exclusifs de diffusion linéaire de SASUKE, mieux connu sous le nom de Ninja Warrior aux États-Unis, de Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (TBS). G4 diffusera les 167 épisodes de la légendaire série de compétitions qui oppose des athlètes héroïques de tous types, des gymnastes professionnels aux pêcheurs en passant par les comédiens, contre un parcours d’obstacles en quatre étapes, formidable et/ou impossible. G4 présentera également trois tournois inédits aux États-Unis, SASUKE 35, 36 et 37.

* Jeux ESL : G4 s’est associé à ESL Gaming, la première société mondiale d’esports et de jeux vidéo, pour produire et diffuser plusieurs programmes d’esports aux heures de grande écoute, une première pour ESL Gaming aux États-Unis et au Canada. Les droits de diffusion linéaire exclusifs de G4 en font la destination de choix pour les événements ESL Pro Tour, y compris l’IEM Katowice 2022.

* Donjons & Dragons présente une invitation à faire la fête : Après l’immense succès de D&D Live 2021 mettant en vedette des célébrités telles que Jack Black, Tiffany Haddish, Kevin Smith et DrLupo, G4 poursuivra son partenariat avec Wizards of the Coast avec une toute nouvelle série à tirage limité qui sera présentée en avant-première sur G4 ce Tomber. Le premier programme de télévision dédié aux jeux de table réunira un groupe de comédiens et de créateurs de contenu qui forment un groupe d’aventuriers intrépides alors qu’ils lancent les dés pour la richesse, la gloire et la survie. Les téléspectateurs qui regardent pendant la diffusion en direct de l’émission sur Twitch et Youtube participeront également à l’action car ils pourront affecter directement le gameplay via un vote en temps réel. Des invites scandaleuses, des rythmes d’histoire, des personnages de PNJ et des obstacles seront imaginés et recherchés par nos téléspectateurs à la maison (et en studio), pour que le MD et les joueurs les exécutent.

Rejoindre G4 pour son lancement officiel est un mélange éclectique de talents notables des industries du jeu et du divertissement, y compris les hôtes de retour de G4 Kevin Pereira et Adam Sessler; les personnalités de l’esport Alex « Goldenboy » Mendez (hôte des Titan Games de NBC), Ovilee May et Froskurinn ; La superstar de la WWE, King Woods, alias Austin Creed ; Les créateurs de contenu populaires Kassem G, The Black Hokage et Jirard « The Completionist » Khalil, Gina Darling, Fiona Nova et Will Neff ; vStreamer CodeMiko en hausse ; et un rat-marionnette dégénéré nommé Ratty.